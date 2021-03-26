New York Times продала статью за $558 тысяч в виде токена NFT

Газета New York Times продала статью стоимостью $558 тысяч в виде токена NFT.
Издание продало колонку обозревателя по IT-технологиям Кевина Руза, которая называется «Купи эту колонку через блокчейн».
Агентство пишет, что за статью в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), — заплатили 350 единиц криптовалюты Ethereum. Публикацию приобрел пользователь с ником @3FMusic.
Деньги будут пожертвованы в благотворительный фонд издания, уточняет агентство.
Ранее журнал Time выставил обложки в формате NFT на продажу на криптовалютной бирже SuperRare. Их удалось продать за $435 000.
Источник: Газета.ru