New York Times продала статью за $558 тысяч в виде токена NFT

Газета New York Times продала статью стоимостью $558 тысяч в виде токена NFT.

Издание продало колонку обозревателя по IT-технологиям Кевина Руза, которая называется «Купи эту колонку через блокчейн».

Агентство пишет, что за статью в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), — заплатили 350 единиц криптовалюты Ethereum. Публикацию приобрел пользователь с ником @3FMusic.

Деньги будут пожертвованы в благотворительный фонд издания, уточняет агентство.

Ранее журнал Time выставил обложки в формате NFT на продажу на криптовалютной бирже SuperRare. Их удалось продать за $435 000.