New York Times сделали вкладку про людей с инвалидностью в честь 30-летия закона о людях с ограниченными возможностями

На специальной вкладке New York Times опубликовали материал о том, как изменилась жизнь американцев спустя 30 лет после принятия закона о людях с ограниченными возможностями.

Текст перевели с помощью шрифта Брайля и добавили аудиоверсию. В материале собраны несколько подборок историй. Например, о том, как писатели с инвалидностью открывались членам семьи, понравившимся людям в дейтинговом приложении, самим себе. О рэперах с ограниченными возможностями, о влиянии принятого закона на жизнь людей.

Также на вкладке размещены статьи о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Так, актеров с инвалидностью редко приглашают играть похожих персонажей.

На английском название закона сокращается аббревиатурой ADA — Americans with Disabilities Act. Он был принят в 1990 году, чтобы запретить дискриминацию людей по признаку инвалидности, и много значит для американских граждан.

В печатной версии New York Times материалы вкладки выйдут в воскресенье.

Иллюстрация: nytimes.com