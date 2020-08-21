New York Times запускает новый проект по журналистике данных и расследованиям — Headway.

В него войдут специалисты по работе с массивами данных, аналитики и расследователи. Они будут делать материалы на глобальные важные темы. По планам, в год команда журналистов Headway будет выпускать 10-12 больших материалов.

Кроме того, вокруг Headway планируется собрать сообщество и сформировать дискуссионную площадку по важным для общества темам.

Деньги на проект дают филантропы (кто именно, пока не раскрывается). Как говорится в официальном объявлении о старте, проект рассчитан как минимум на три года.