New York Times заявила о достижении цели в 10 млн подписчиков досрочно

Сделка по покупке спортивного сайта Athletic, которая была завершена во вторник и принесла изданию аудиторию в 1,2 млн человек, помогла компании достичь этой цели на пару лет раньше, заявляет издание.

За последние три месяца 2021 года, до приобретения Athletic, The Times добавила 375 000 цифровых подписок, говорится в отчете компании о квартальной прибыли. Эти дополнения включали 171 000 в основной новостной продукт, что означает, что большинство из них предназначалось для других цифровых предложений Times: игр, которые включают в себя кроссворды; приложение для рецептов; Wirecutter, сайт с рекомендациями по продуктам; и Audm, который выпускает аудиоверсии текстовой журналистики.

Издание также заявило о новой цели: набрать к концу 2027 года не менее 15 миллионов подписчиков.