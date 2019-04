The New Yorker, NASA и Disney стали лауреатами премии в области интернета

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), компания The Walt Disney Company, журнал The New Yorker названы лауреатами 23-й ежегодной премии в области интернета Webby Awards. Об этом сообщила во вторник на своем сайте Международная академия цифровых искусств и наук (International Academy of Digital Arts and Sciences).

Компания Disney отмечена как «Медиа-компания года», получившая больше всех номинаций на Webby Awards. NASA получило премию за «лучшую активность в соцсетях», а журнал The New Yorker — за лучший дизайн веб-сайта. В номинации «Лучший голосовой помощник» наградой отмечена Alexa, а в номинации «Лучшее видео» — снятый в открытом космосе 3D-фильм журнала National Geographic.

Учрежденная в 1996 году премия вручается от имени Международной академии цифровых искусств и наук (International Academy of Digital Arts and Sciences), объединяющей экспертов и представителей деловых кругов. Членами академии являются также лауреаты премии прежних лет.

Премия присуждается в таких номинациях, как дизайн веб-сайтов, сетевое видео, интернет-реклама и СМИ, сервисы, соцсети, мобильный интернет и игровые сайты. В каждой номинации эксперты Международной академии цифровых искусств и наук называют пять претендентов. Как сообщил представитель академии, из этих пяти претендентов одного лауреата называют члены академии, а второго из этой же пятерки - определяют по результатам интернет-голосования.

Претендовать на приз могут веб-сайты как на английском, так и на других языках, при их оценке жюри учитывает содержание сайта, его дизайн, функциональность, интерактивность и использованные при его создании новшества. Видеоролики должны быть дублированы на английском языке, работы, выдвинутые в номинации «Интернет-реклама и СМИ» должны сопровождаться краткой аннотацией на английском, а материалы из соцсетей можно предоставлять на языке оригинала, а жюри при их оценке пользуется программой-переводчиком Google Translate.

Лауреаты получают статуэтку — серебристую пружину на круглом постаменте с надписью The Webby Awards, а также право разместить на своем сайте логотип Webby Awards. Номинанты в различных категориях получают сертификаты участников. В нынешнем году в академию из 70 стран мира было направлено около 13 тыс. заявок на выдвижение на премию.