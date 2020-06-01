«Главный принцип — не навредить»: как делать медиа для детей и подростков. Опыт «Ньюм»

Интервью с Ольгой Хабаровой, руководителем редакции «ТАСС Дети»
Почти год назад, летом 2019-го, ТАСС представил «Ньюм» — свой новый просветительский проект для детей и подростков. Команда агентства создает короткие анимационные видеоролики, в которых простым языком рассказывает о сложных и интересных вещах. Живут «ньюмы» в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Youtube, а с 1 июня их можно будет увидеть и на популярном детском телеканале «Мультиландия». ЖУРНАЛИСТ узнал у руководителя проекта, с чего начинался «Ньюм», как он привлекает свою аудиторию и какие форматы использует.
— С чего начался «Ньюм»?
Я занимаюсь «Ньюмом» с февраля 2018 года. Собственно, тогда я и пришла работать в ТАСС, меня пригласили специально на этот проект.
У проекта есть заказчик — Министерство просвещения Российской Федерации. У ведомства был запрос на создание и дистрибуцию контента для детей от 8 до 16 лет — достаточно широкой аудитории. Все пришлось формировать с нуля — не было ни названия, ни команды, а только желание сделать интересный, классный продукт.
Для начала мы определились с форматом. Видео — «король» среди контента. Наши основные каналы коммуникации — три соцсети: YouTube, Instagram и «ВКонтакте», а дистрибуции -- интернет, но мы стараемся использовать все доступные каналы для распространения «ньюмов». Например, наши ролики могут показываться и в школах в рамках различных элективных курсов — дополнительных предметов.
На следующем этапе мы стали набирать команду. Сейчас над проектом работает редакция — художники-мультипликаторы, сценаристы, моушн-дизайнеры SMM-специалисты, монтажеры, дикторы, а также используется экспертиза педагога психолога, аккредитованного Роскомнадзором. Он отсматривает все наши тематические ролики и присваивает маркировку. Мы для себя выбрали маркировку — 6+, т.к. целевая аудитория — ребята от 8 до 16. «Ньюмы» должны быть доступны к просмотру как самым младшим, так и самым старшим.
— Как родилось название «Ньюм»?
К работе над названием мы привлекли эксперта по неймингу. Очень хотелось, чтобы это было фантазийное, придуманное слово. Но, с другой стороны, чтобы при написании в нем использовались именно кириллические буквы, которых нет в латинице. Это должно было быть короткое, легко запоминающееся название с несколькими коннотациями.
Во-первых, «ньюм» — это новая Вселенная, где живут обычные школьники, обычные дети. Всё, что происходит у нас, — это некие истории Вселенной «Ньюм».
Во-вторых, «ньюм» — это единица информации — короткий анимационный видеоролик. Есть «пост», есть «твит», а есть «ньюм».
А еще кто-то может услышать, что это «новый ум», «новое поколение», «новые мысли». В этом слове много смыслов.
— Как удается охватить такую широкую аудиторию?
Мы решили, что основной объем материалов будет сфокусирован на более узкую целевую аудиторию — детей 10-12 лет. Ребята все очень разные, есть такие, которые уже в 8 лет достаточно сообразительные и умненькие, — им подходят ролики, сделанные и для десятилетних. С ребятами от 12 до 16 лет — чуть сложнее, уже начинается подростковый период — время отрицания всего и вся.
Вообще, мы про себя говорим, что «Ньюм» — это ролики, которые сделаны специально для детей, но могут быть интересны и взрослым. Анимация — язык универсальный. В рубрике «К слову» мы рассказываем о том, откуда появились английские и русские идиомы — это интересно и подросткам, и взрослым.
Еще мы развенчиваем мифы. Например, о том, что рыбы не немые или что верблюды не накапливают воду в горбах — то есть рассказываем о таких вещах, которые человек откуда-то с детства запомнил, а по факту все оказывается совершенно не так. Отвечаем и на вечные вопросы: почему увеличиваются мышцы, почему не падает Пизанская башня.
Очень интересный совместный проект с апреля этого года мы запустили с Музеем космонавтики. Сделали цикл «космических ньюмов» о планетах Солнечной системы, таинственных объектах Вселенной и освоении космического пространства: «Меркурий», «Венера», «Земля», «Освоение космоса», «Как стать космонавтом», «Как устроена черная дыра». А в День защиты детей, из музея будет вестись онлайн-трансляция. Ее можно будет посмотреть в наших сообществах во «ВКонтакте» и YouTube. Сотрудники музея ответят на самые необычные вопросы о космосе, которые дети задавали в наших соцсетях.
Благодаря нашему формату — хронометраж «ньюмов» от минуты до трех — и способу подачи информации, наши ролики не только образовывают, но и развлекают. Когда есть юмор, забавная анимация, герои, за которыми следишь и которым сопереживаешь, намного проще потреблять информацию.
— Какие еще форматы использует «Ньюм»?
Помимо тематических роликов, у нас еще есть видеоновости, которые мы размещаем во «ВКонтакте» и на YouTube.
Мы заметили, что в Instagram картинки или подборки картинок «заходят» гораздо лучше, чем видео, поэтому в последнее время постепенно переводим Instagram на картиночный формат, то есть, даже если у нас материала хватает на полноценную новость, мы визуализируем его с помощью фотографии или подборки, а сам инфоповод прописываем в подводке.
Еще один формат — новость одной картинкой. Здесь мы подбираем какой-то образ, символ, который максимально совпадает с инфоповодом, и делаем новость-картинку.
В инстаграм-сторис работаем с интерактивными форматами.
Например, в этом году из-за коронавируса отменили Всероссийские проверочные работы, которые проводятся со 2-го по 8-й класс. Для школьников это важная проверка и значимое событие в конце года. Для тех, кто готовился, мы решили провести в онлайн ВПР по русскому языку. Сделали 5 вопросов для 5-7 классов, а вместо пятерок будем дарить наш мерч — классные сумочки, толстовки, футболки. Назвали акцию «Подарки вместо пятерок». Итоги уже подведены, 25 победителей получат свои призы.
Для подписчиков «Ньюм» во «ВКонтакте» иногда делаем классные музыкальные подборки.
В этой же соцсети показывали 8-серийный комикс-сериал, в котором подняли тему кибербезопасности. Его отличительная особенность — пользователи сами придумывали, по какому сценарию будут развиваться события. Мы объясняли, как обезопасить себя в сети, рассказывали о паролях, двухфакторной идентификации, фишинге и фейк-ньюс.
Классный проект сделали с питерской театральной школой, в рамках которого вышли два цикла роликов. Первый «Трудности перевода» — мы брали словечки из подросткового сленга и офисные англицизмы, которыми дети не пользуются. Взрослые пытались объяснить, что значит «гранж», «шиперить», а дети — что такое «инфляция», «кофебрейк» и т.д.
В другом цикле — «Кто здесь селеба?» — показывали знаменитых людей, а дети объясняли, кто более знаменит. Почему, допустим, Билли Айлиш, а не Леди Гага? Менделеев, а не Аристотель?
Вообще, мне нравятся все проекты, в которых участвуют дети. К сожалению, сейчас из-за коронавируса пришлось приостановить некоторые истории, но мы их обязательно реализуем.
— Как проект привлекает аудиторию?
Важным событием для нас стало сотрудничество с популярным детским телеканалом «Мультиландия». Мы выходим из онлайна и впервые наши ролики станут доступны аудитории «Мультиландии». На первом этапе «Ньюмы» будут представлены на сайте телеканала, а чуть позже — к середине лета — зрители смогут ежедневно видеть ролики в предпраймовом образовательном блоке «Мультиландии».
А в целом каналы продвижения самые разные. В интернете — это таргетированная на целевую аудиторию реклама.
Если же говорить об офлайне — «Ньюм» активный участник самых разных мероприятий — не только развлекательных, но и тематических. Например, осенью прошлого года проходил Comic Con Russia. Мы вели оттуда прямые трансляции — люди узнавали о них по сарафанному радио. Особенно активно нас смотрели регионы. Также участвовали в Rukami, Семейном финансовом фестивале и некоторых других, где у нас была собственная площадка, на которой ребята могут и развлечься, но и с пользой провести время.
— Есть ли у «Ньюм» сайт?
У нас есть сайт-каталог, где мы также размещаем весь наш контент. Но как от способа дистрибуции и продвижения мы от него отказались — в конце 2010-х годов пытаться кого-то привести на сайт — неэффективно и сложно.
Поэтому мы коммуницируем с нашей аудиторией там, где она проводит время. Не нужно заставлять пользователя совершать лишние действия, переходить по ссылкам. Исследования показывают: чем больше дополнительных действий, тем больший процент аудитории по ходу отваливается. Поэтому мы работаем в соцсетях. А сайтом-каталогом пользуются учителя: там все разбито по предметам, и это сделано специально для удобства преподавателей.
— Какие новости «Ньюм» предлагает детям и подросткам?
— Чтобы узнать интересы нашей аудитории, мы проводили несколько фокус-групповых исследований. Дети нам сами рассказывали, о чем хотят знать.
Естественно, мы даем все новости, связаные с образованием. Также работаем по нишевым направлениям, рассказываем об играх, киберспорте, кино, соцсетях — тех сферах, которые интересны детям. Еще одна тема, которая волнует всех, — окружающая среда и экология.
Если происходит что-то важное в политике, мы об этом расскажем, но в очень облегченной форме. Даже отставка правительства — это новость на грани: с одной стороны, новое правительство будет определять нашу жизнь в ближайшие несколько лет, а с другой — наша целевая аудитория еще лет 6 не сможет голосовать.
Чего у нас точно нет, так это чернухи, желтых новостей и криминала. У нас в голове есть некий стоп-лист тем, которые в «Ньюме» невозможны. Например, все, что касается буллинга, осуждения кого-то — это мимо нас, даже если человек не прав, даже если он сделал чудовищную вещь, мы пройдем мимо этой новости, мы не будем плодить зло.
— Монетизируется ли проект и какие способы привлечения доходов у него есть?
Ни на начальном этапе, ни сейчас задачи монетизации перед нами не стоит. «Ньюм» - проект не коммерческий.
К перспективным способам монетизации можно отнести доход от видеорекламы. К тому же, так как у нас проект анимационный, это история про мерч, сувениры — тоже довольно традиционная схема монетизации для таких анимационных проектов.
— Что главное в «Ньюме»?
Как в любом проекте, который ориентирован на детей, наш самый главный принцип — не навредить. Когда мы придумывали «Ньюм», было решено, что мы не поучаем детей, общаемся с ними не с позиции «взрослый — ребенок», а с позиции «равный к равному».
Очень важно быть честными и искренними с детьми.