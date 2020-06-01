«Главный принцип — не навредить»: как делать медиа для детей и подростков. Опыт «Ньюм»

Почти год назад, летом 2019-го, ТАСС представил «Ньюм» — свой новый просветительский проект для детей и подростков. Команда агентства создает короткие анимационные видеоролики, в которых простым языком рассказывает о сложных и интересных вещах. Живут «ньюмы» в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Youtube, а с 1 июня их можно будет увидеть и на популярном детском телеканале «Мультиландия». ЖУРНАЛИСТ узнал у руководителя проекта, с чего начинался «Ньюм», как он привлекает свою аудиторию и какие форматы использует.

— С чего начался «Ньюм»?

Я занимаюсь «Ньюмом» с февраля 2018 года. Собственно, тогда я и пришла работать в ТАСС, меня пригласили специально на этот проект.

У проекта есть заказчик — Министерство просвещения Российской Федерации. У ведомства был запрос на создание и дистрибуцию контента для детей от 8 до 16 лет — достаточно широкой аудитории. Все пришлось формировать с нуля — не было ни названия, ни команды, а только желание сделать интересный, классный продукт.

Для начала мы определились с форматом. Видео — «король» среди контента. Наши основные каналы коммуникации — три соцсети: YouTube, Instagram и «ВКонтакте», а дистрибуции -- интернет, но мы стараемся использовать все доступные каналы для распространения «ньюмов». Например, наши ролики могут показываться и в школах в рамках различных элективных курсов — дополнительных предметов.

На следующем этапе мы стали набирать команду. Сейчас над проектом работает редакция — художники-мультипликаторы, сценаристы, моушн-дизайнеры SMM-специалисты, монтажеры, дикторы, а также используется экспертиза педагога психолога, аккредитованного Роскомнадзором. Он отсматривает все наши тематические ролики и присваивает маркировку. Мы для себя выбрали маркировку — 6+, т.к. целевая аудитория — ребята от 8 до 16. «Ньюмы» должны быть доступны к просмотру как самым младшим, так и самым старшим.

— Как родилось название «Ньюм»?

К работе над названием мы привлекли эксперта по неймингу. Очень хотелось, чтобы это было фантазийное, придуманное слово. Но, с другой стороны, чтобы при написании в нем использовались именно кириллические буквы, которых нет в латинице. Это должно было быть короткое, легко запоминающееся название с несколькими коннотациями.

Во-первых, «ньюм» — это новая Вселенная, где живут обычные школьники, обычные дети. Всё, что происходит у нас, — это некие истории Вселенной «Ньюм».

Во-вторых, «ньюм» — это единица информации — короткий анимационный видеоролик. Есть «пост», есть «твит», а есть «ньюм».

А еще кто-то может услышать, что это «новый ум», «новое поколение», «новые мысли». В этом слове много смыслов.

— Как удается охватить такую широкую аудиторию?

Мы решили, что основной объем материалов будет сфокусирован на более узкую целевую аудиторию — детей 10-12 лет. Ребята все очень разные, есть такие, которые уже в 8 лет достаточно сообразительные и умненькие, — им подходят ролики, сделанные и для десятилетних. С ребятами от 12 до 16 лет — чуть сложнее, уже начинается подростковый период — время отрицания всего и вся.

Вообще, мы про себя говорим, что «Ньюм» — это ролики, которые сделаны специально для детей, но могут быть интересны и взрослым. Анимация — язык универсальный. В рубрике «К слову» мы рассказываем о том, откуда появились английские и русские идиомы — это интересно и подросткам, и взрослым.

Еще мы развенчиваем мифы. Например, о том, что рыбы не немые или что верблюды не накапливают воду в горбах — то есть рассказываем о таких вещах, которые человек откуда-то с детства запомнил, а по факту все оказывается совершенно не так. Отвечаем и на вечные вопросы: почему увеличиваются мышцы, почему не падает Пизанская башня.

Очень интересный совместный проект с апреля этого года мы запустили с Музеем космонавтики. Сделали цикл «космических ньюмов» о планетах Солнечной системы, таинственных объектах Вселенной и освоении космического пространства: «Меркурий», «Венера», «Земля», «Освоение космоса», «Как стать космонавтом», «Как устроена черная дыра». А в День защиты детей, из музея будет вестись онлайн-трансляция. Ее можно будет посмотреть в наших сообществах во «ВКонтакте» и YouTube. Сотрудники музея ответят на самые необычные вопросы о космосе, которые дети задавали в наших соцсетях.

Благодаря нашему формату — хронометраж «ньюмов» от минуты до трех — и способу подачи информации, наши ролики не только образовывают, но и развлекают. Когда есть юмор, забавная анимация, герои, за которыми следишь и которым сопереживаешь, намного проще потреблять информацию.

— Какие еще форматы использует «Ньюм»?

Помимо тематических роликов, у нас еще есть видеоновости, которые мы размещаем во «ВКонтакте» и на YouTube.

Мы заметили, что в Instagram картинки или подборки картинок «заходят» гораздо лучше, чем видео, поэтому в последнее время постепенно переводим Instagram на картиночный формат, то есть, даже если у нас материала хватает на полноценную новость, мы визуализируем его с помощью фотографии или подборки, а сам инфоповод прописываем в подводке.

Еще один формат — новость одной картинкой. Здесь мы подбираем какой-то образ, символ, который максимально совпадает с инфоповодом, и делаем новость-картинку.

В инстаграм-сторис работаем с интерактивными форматами.

Например, в этом году из-за коронавируса отменили Всероссийские проверочные работы, которые проводятся со 2-го по 8-й класс. Для школьников это важная проверка и значимое событие в конце года. Для тех, кто готовился, мы решили провести в онлайн ВПР по русскому языку. Сделали 5 вопросов для 5-7 классов, а вместо пятерок будем дарить наш мерч — классные сумочки, толстовки, футболки. Назвали акцию «Подарки вместо пятерок». Итоги уже подведены, 25 победителей получат свои призы.

Для подписчиков «Ньюм» во «ВКонтакте» иногда делаем классные музыкальные подборки.

В этой же соцсети показывали 8-серийный комикс-сериал, в котором подняли тему кибербезопасности. Его отличительная особенность — пользователи сами придумывали, по какому сценарию будут развиваться события. Мы объясняли, как обезопасить себя в сети, рассказывали о паролях, двухфакторной идентификации, фишинге и фейк-ньюс.

Классный проект сделали с питерской театральной школой, в рамках которого вышли два цикла роликов. Первый «Трудности перевода» — мы брали словечки из подросткового сленга и офисные англицизмы, которыми дети не пользуются. Взрослые пытались объяснить, что значит «гранж», «шиперить», а дети — что такое «инфляция», «кофебрейк» и т.д.

В другом цикле — «Кто здесь селеба?» — показывали знаменитых людей, а дети объясняли, кто более знаменит. Почему, допустим, Билли Айлиш, а не Леди Гага? Менделеев, а не Аристотель?