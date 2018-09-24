Бывшие сотрудники «Делового Петербурга» открыли новое СМИ на деньги подписчиков

Журналисты из Петербурга реализуют краудфандинговый проект независимого делового издания «Новый проспект». Стартовым капиталом для нового СМИ, материалы которого уже доступны по адресу newprospeсt.ru, послужили деньги подписчиков. Проект планируется окупить за счет платного доступа к эксклюзивным материалам и исследованиям, посвященным петербургскому бизнесу.

Двенадцать журналистов и редакторов, уволившихся минувшим летом из петербургской газеты «Деловой Петербург», собрались вместе и открыли собственное интернет-СМИ «Новый проспект».

В конце 2015 года после вступления в силу Федерального закона об ограничении иностранного участия СМИ шведский холдинг был вынужден расстаться с большей частью акций издания, а фактическим владельцем газеты стал петербургский девелопер Fort Group во главе с миллиардером Максимом Левченко. Однако уже через 3 года петербургский бизнесмен продал издание владельцу группы «ЕСН» Григорию Березкину. У руля «Делового Петербурга» встала команда бывших чиновников Ленобласти. После этого в течение нескольких месяцев подавляющее большинство журналистов и редакторов уволились из издания.

Бывшие сотрудники газеты выступили с инициативой создания собственного делового СМИ. Все журналисты нового медиа являются его совладельцами. А в роли инвесторов выступают подписчики издания. Был проведен масштабный краудфандинг среди петербургских бизнесменов, в ходе которого редакция собрала средства, достаточные для запуска проекта.

В качестве основного источника доходов совладельцы бизнес-портала выбрали платный доступ к материалам издания. Также новое медиа планирует развивать собственные мероприятия и специальные информационные сервисы — Forensic Assist и Business Report.

Анна Невская, главный редактор «Нового проспекта»:

Работая вместе много лет, мы всегда старались предоставить читателям эксклюзивную информацию из первых уст. Команда журналистов, реализующая проект «Новый проспект», сформировала аудиторию, которая привыкла получать качественный контент. Однако в результате последних событий наши читатели оказались лишены основного источника информации. Мы запустили этот проект, потому что хотим им его вернуть. Отсутствие влиятельного собственника имеет неоспоримый плюс: никто не сможет нас больше купить или продать без нашей на то воли. О том, что мы сделали правильный выбор, говорит мощная поддержка будущих читателей, которую мы получили на этапе подготовки к старту издания.

Инициаторы проекта заявляют, что редакция планирует зарабатывать всеми способами, которые предоставляет Закон «О средствах массовой информации»:

Сегодня в городе не осталось медиаресурсов, которые реально вникают в проблемы бизнеса и отстаивают его законные интересы, не ударяясь в популизм и не заискивая перед властью. Мы хотим восполнить этот пробел. При этом мы не собираемся искусственно нагонять посетительский трафик, как это делают все классические интернет-издания. Наша аудитория — это бизнесмены и менеджеры частных компаний, люди, самостоятельно принимающие решения.

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