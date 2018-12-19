«Яндекс» предупредил об угрозе закрытия новостных агрегаторов в России

Законопроект об ограничении для иностранцев владеть более 20 % новостных агрегаторов может привести к закрытию новостных агрегаторов. Об этом «Яндекс» сообщил в отзыве на законопроект, направленном в Госдуму, сообщает Русская служба Би-би-си.

В компании считают, что в новом законопроекте нет необходимости, так как действующие законы и так ограничивают иностранное влияние на работу агрегаторов. Речь идет о принятых в 2016 году поправках в закон о СМИ, которые запрещают иностранным лицам выступать их учредителями и владеть в них более 20 %. В «Яндексе» заявляют, что они не создают собственный контент и сотрудничают только с зарегистрированными российскими СМИ.

«Яндекс» называет новые ограничения «несправедливыми» и утверждает, что они могут обернуться для интернет-компаний финансовыми затруднениями, так как иностранные инвестиции в их бизнес дают им возможность на равных конкурировать с зарубежными компаниями:

Наложение предложенных законопроектом ограничений на владельцев новостных агрегаторов… может повлечь для добросовестных участников рынка существенные финансовые затруднения либо прекращение деятельности.

Компания просто не сможет владеть «Яндекс.Новостями» при действующей структуре собственности. Головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах, ее акции торгуются на американской NASDAQ, а крупнейший акционер и основатель холдинга Аркадий Волож имеет гражданство Мальты.

Официально в «Яндексе» говорят, что рассмотрят возможные варианты реструктуризации новостного агрегатора.

Иллюстрация: iguides.ru