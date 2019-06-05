News Corp в Австралии сократит 55 человек

Австралийское подразделение News Corp (компания Руперта Мэрдока) сократит 55 человек, у которых «недостаточно digital-навыков».

Об этом объявил глава подразделения Майкл Миллер. Всем, кого это сокращение коснётся, получат уведомление в ближайшие дни. «Нам нужны люди с новыми навыками», — сказал Миллер.

Отбирать людей, попадающих под увольнение, будут через специальную систему определения знаний.

Ещё одной причиной сокращения стала необходимость «оставаться в плюсе».

Иллюстрация: bandt.com