Картография новостной пустыни

Все районы с газетами и без газет нанесены на карту США. В России такую карту пока никто не создал
Со времен основания США районные газеты служили в американском обществе не столько коллективным агитатором, пропагандистом или информатором, сколько коллективным организатором — основой местного комьюнити. Благодаря местным газетам городки и районы выращивали и сохраняли свою идентичность. Политическая и общественная жизнь местных сообществ была слаженной во многом благодаря именно газетам.
И если на национальном уровне или в больших городах интернет легко заменяет старые СМИ, то идентичность малых городов и районов, безусловно, страдает с утратой местных СМИ. Интернет не умеет быть локальным. Вымирание газет привело к тому, что в США стали появляться очаги новостной пустыни (news dessert). Это районы, в которых не осталось ни одной газеты.
Школа медиа и журналистики Университета Северной Калифорнии выпустила доклад, в котором анализирует состояние местных СМИ в США именно с этой точки зрения — с точки зрения их вклада в поддержание местной идентичности. Основной вывод доклада: новостная пустыня расширяется. С 2004 года Штаты потеряли 1779 местных газет. Они были поглощены, прекратили выпуск или превратились в рекламные листки. Всего же в США насчитывается 8891 местных газет, из них 1472 — ежедневные и 7419 — еженедельные.
Доклад университета вводит новое понятие: газета-призрак (ghost newspaper). Это такие издания, которые напоминают лишь обложку прежних себя и больше не снабжают читателей важными новостями местной жизни, не поднимают важных местных тем. Доклад выделяет два типа местных газет-призраков — рекламные пустышки и желтые листки, почти прекратившие выпуск новостей из-за нехватки кадров.
Как следует из доклада, 171 графство США (из примерно 3000) уже не имеет никакой газеты (графство сопоставимо с российским районом). Примерно в половине графств осталось по одной газете, преимущественно это еженедельники. А ведь еще двадцать лет назад почти во всех графствах было как минимум по два издания, жестко конкурирующих за качественное освещение местной повестки.
Доклад, помимо прочего, являет собой интересный исследовательский проект с визуализацией результата в виде интерактивной карты. На карте показаны все штаты и все графства США. Если навести курсор, то можно увидеть, сколько газет есть в этом конкретном графстве.
Причем такого рода проект газетной картографии в США не единственный. Доклад Школы медиа и журналистики Университета Северной Каролины силен, пожалуй, больше аналитикой. А вот газетная картография интереснее получилась у другого проекта, который сделан ведущим американским порталом о медиа Columbia Journalism Review. При наведении курсора на каждое графство видно не только количество газет, но и население района.
В России, увы, такого рода интересных исследовательских визуализаций пока не было.