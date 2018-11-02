Картография новостной пустыни

Со времен основания США районные газеты служили в американском обществе не столько коллективным агитатором, пропагандистом или информатором, сколько коллективным организатором — основой местного комьюнити. Благодаря местным газетам городки и районы выращивали и сохраняли свою идентичность. Политическая и общественная жизнь местных сообществ была слаженной во многом благодаря именно газетам.

И если на национальном уровне или в больших городах интернет легко заменяет старые СМИ, то идентичность малых городов и районов, безусловно, страдает с утратой местных СМИ. Интернет не умеет быть локальным. Вымирание газет привело к тому, что в США стали появляться очаги новостной пустыни (news dessert). Это районы, в которых не осталось ни одной газеты.

Школа медиа и журналистики Университета Северной Калифорнии выпустила доклад, в котором анализирует состояние местных СМИ в США именно с этой точки зрения — с точки зрения их вклада в поддержание местной идентичности. Основной вывод доклада: новостная пустыня расширяется. С 2004 года Штаты потеряли 1779 местных газет. Они были поглощены, прекратили выпуск или превратились в рекламные листки. Всего же в США насчитывается 8891 местных газет, из них 1472 — ежедневные и 7419 — еженедельные.

Доклад университета вводит новое понятие: газета-призрак (ghost newspaper). Это такие издания, которые напоминают лишь обложку прежних себя и больше не снабжают читателей важными новостями местной жизни, не поднимают важных местных тем. Доклад выделяет два типа местных газет-призраков — рекламные пустышки и желтые листки, почти прекратившие выпуск новостей из-за нехватки кадров.