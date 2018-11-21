Исчезновение местных газет... ухудшает экологию

В демократическом обществе газеты держат под контролем не только политиков, но и корпорации. Профессор Стокгольмской школы экономики Памела Кампа провела исследование, в котором установила связь между освещением деятельности корпораций и эмиссией загрязняющих веществ.

Она взяла список двадцати самых загрязняющих природу предприятий в каждом штате и проанализировала, что писали об этих предприятиях местные газеты. Писали немного. В среднем лишь 4 % среди тех топ-20 загрязнителей в каждом штате оказались «героями» местных публикаций. Вероятно, сказывается недостаток экологических журналистов в местных редакциях. Тем не менее, в тех случаях, когда местная пресса все же освещала проблемы с выбросами, негативное освещение приносило ощутимые результаты. Динамика везде оказалась одинаковая: до публикации объемы выбросов росли год от года, после публикации наступал спад выбросов.

Например, теплоэлектростанция в Самерсете, работающая на угле и мазуте, в 2000 году выбросила в атмосферу почти миллион фунтов разных токсинов. В 2002 году местная Herald News написала, что Самерсетская электростанция — третий по величине загрязнитель атмосферы в штате. И выбросы электростанции, по данным надзора, чудесным образом через год упали сразу на 400 тысяч фунтов.

Профессор Кампа остерегается проводить прямую зависимость между этими двумя событиями. Ее академическая статья содержит этот тезис в виде вопроса: «Пресса и выбросы: снижают ли газеты эмиссию токсинов?» Тем не менее, статистический анализ критических экологических публикаций и динамики выбросов выявил эту закономерность: там, где публикации появляются, выбросы снижаются.