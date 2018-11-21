Исчезновение местных газет... ухудшает экологию

Ученые установили неожиданную зависимость между смертью газет и индустриальными выбросами
В демократическом обществе газеты держат под контролем не только политиков, но и корпорации. Профессор Стокгольмской школы экономики Памела Кампа провела исследование, в котором установила связь между освещением деятельности корпораций и эмиссией загрязняющих веществ.
Она взяла список двадцати самых загрязняющих природу предприятий в каждом штате и проанализировала, что писали об этих предприятиях местные газеты. Писали немного. В среднем лишь 4 % среди тех топ-20 загрязнителей в каждом штате оказались «героями» местных публикаций. Вероятно, сказывается недостаток экологических журналистов в местных редакциях. Тем не менее, в тех случаях, когда местная пресса все же освещала проблемы с выбросами, негативное освещение приносило ощутимые результаты. Динамика везде оказалась одинаковая: до публикации объемы выбросов росли год от года, после публикации наступал спад выбросов.
Например, теплоэлектростанция в Самерсете, работающая на угле и мазуте, в 2000 году выбросила в атмосферу почти миллион фунтов разных токсинов. В 2002 году местная Herald News написала, что Самерсетская электростанция — третий по величине загрязнитель атмосферы в штате. И выбросы электростанции, по данным надзора, чудесным образом через год упали сразу на 400 тысяч фунтов.
Профессор Кампа остерегается проводить прямую зависимость между этими двумя событиями. Ее академическая статья содержит этот тезис в виде вопроса: «Пресса и выбросы: снижают ли газеты эмиссию токсинов?» Тем не менее, статистический анализ критических экологических публикаций и динамики выбросов выявил эту закономерность: там, где публикации появляются, выбросы снижаются.
Кроме того, профессор Кампа выявила и следующую логичную закономерность. В тех районах, где газет больше, там больше и экологических публикаций о местных предприятиях. Соответственно, публикации чаще влияют на снижение выбросов.
Проект показал также интересные возможности работы с большими данными, позволяющие выявить любопытные корреляции. Например, завод с четырьмя газетами в радиусе 8 километров производит на 9 % меньше загрязнений, чем завод с одной газетой на той же территории.
Остается сделать еще один логический шаг, чтобы прийти к выводу: там, где газет меньше или они прекратили существование, этого влияния публикаций на выбросы нет. То есть смерть газет ведет к ухудшению экологической обстановки, измеримому в конкретных тоннах токсинов, выброшенных в атмосферу или водоемы.
Разумеется, эти наблюдения релевантны в определенной социальной и политической среде. Чем более урбанизированный и густонаселенный район, тем больше в нем газет; но это же означает, что там выше и политическая, и общественная активность, которая тоже влияет на поведение корпораций, и одним из форматов которой, собственно, как раз и являются СМИ.
Кроме того, в исследовании подмечено, что наиболее заметно сокращали выбросы после публикаций предприятия, производящие товары массового спроса, то есть чье благополучие зависело от отношения покупателей. Ну, и важен также фактор корпоративной культуры и влияния общественного мнения на фондовый рынок. Только в этих условиях газетные публикации работают как инструмент контроля.
Это не единственное побочное последствие смерти местных газет. Существуют исследования, свидетельствующие, что снижение количества районок плохо влияет на демократию, а также ведет к нарастающей поляризации общественных настроений. Но все эти исследования проводились не в России.