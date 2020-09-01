Белорусский телеграм-канал Nexta как тактическое медиа

О новых медиа написано и сказано так много, что порой возникает ощущение, что все изучено и обо всем уже сказано. Но это не так, потому что жизнь всякий раз вносит свои коррективы. Сегодня на наших глазах социальная активность людей перерастает в мадиаактивизм. Это происходит потому, что социальные активисты заявляют о себе исключительно в информационном пространстве, создавая тактические медиа, которые балансируют на грани журналистики, политического активизма и искусства.

Термин «тактические медиа» возник в 1996 году в работах голландских исследователей Дэвида Гарсиа и Герта Ловинка, которые назвали его заведомо скользким, но необходимым для распространения протестных идей в форме арт-зрелищ. В сознании людей медиаактивизм отождествляется часто с журналистикой, а тактические медиа — со СМИ.

Тактические медиа появились в конце ХХ века. Их контент создается на цифровых устройствах, которые подразумевают активное участие пользователей. Если в традиционных СМИ аудитория является пассивным участником коммуникации, то тактические медиа стали площадкой для проявления любого социального активизма.

Одним из тактических медиа сегодня является белорусский телеграм-канал Nexta. На волне протестов против итогов выборов президента, которые состоялись в Беларуси в августе 2020 года, Nexta очень быстро превратилось в главное медиа страны. Его создатель блогер Степан Светлов еще в 2015 году во время президентских выборов, будучи школьником, выложил в YouTube песню о старой резине и двадцати лет без перемен в стране. Пару лет назад Степан уехал в Варшаву под угрозой преследования белорусскими властями. Его канал называется Nexta. Если обратиться к славянским корням, «нехта» — это «некто», а по-русски звучит как «кто-то». Главным редактором Nexta является Роман Протасевич, который долгое время работал журналистов и пришел на телеграм-канал выстраивать полноценную редакцию, но события в Беларуси изменили его планы.

Сегодня на канале работает 4 человека, которые обрабатывают огромный поток информации. Люди, находящиеся в Минске и в других населенных пунктах Беларуси, присылают в Nexta фото, видео в режиме прямого эфира. В минуту может приходить более 250 сообщений, а за час — более 10 тысяч. Верификации подвергается любая информация, но от ошибок никто не застрахован. Недавно Nexta принесла свои извинения перед читателями за сообщение недостоверной информации.

Люди не только высылают фото, видео, тексты, они еще предлагают разные креативные идеи для организации протеста. Например, вывешивать на балконах белые и красные полотенца, цвет которых символизирует исторический флаг Беларуси, или в определенное время всем вместе стучать там же в кастрюли.