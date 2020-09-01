Белорусский телеграм-канал Nexta как тактическое медиа

Nexta берет на себя роль альтернативных социальных институтов, формирующих гражданское общество
О новых медиа написано и сказано так много, что порой возникает ощущение, что все изучено и обо всем уже сказано. Но это не так, потому что жизнь всякий раз вносит свои коррективы. Сегодня на наших глазах социальная активность людей перерастает в мадиаактивизм. Это происходит потому, что социальные активисты заявляют о себе исключительно в информационном пространстве, создавая тактические медиа, которые балансируют на грани журналистики, политического активизма и искусства.
Термин «тактические медиа» возник в 1996 году в работах голландских исследователей Дэвида Гарсиа и Герта Ловинка, которые назвали его заведомо скользким, но необходимым для распространения протестных идей в форме арт-зрелищ. В сознании людей медиаактивизм отождествляется часто с журналистикой, а тактические медиа — со СМИ.
Тактические медиа появились в конце ХХ века. Их контент создается на цифровых устройствах, которые подразумевают активное участие пользователей. Если в традиционных СМИ аудитория является пассивным участником коммуникации, то тактические медиа стали площадкой для проявления любого социального активизма.
Одним из тактических медиа сегодня является белорусский телеграм-канал Nexta. На волне протестов против итогов выборов президента, которые состоялись в Беларуси в августе 2020 года, Nexta очень быстро превратилось в главное медиа страны. Его создатель блогер Степан Светлов еще в 2015 году во время президентских выборов, будучи школьником, выложил в YouTube песню о старой резине и двадцати лет без перемен в стране. Пару лет назад Степан уехал в Варшаву под угрозой преследования белорусскими властями. Его канал называется Nexta. Если обратиться к славянским корням, «нехта» — это «некто», а по-русски звучит как «кто-то». Главным редактором Nexta является Роман Протасевич, который долгое время работал журналистов и пришел на телеграм-канал выстраивать полноценную редакцию, но события в Беларуси изменили его планы.
Сегодня на канале работает 4 человека, которые обрабатывают огромный поток информации. Люди, находящиеся в Минске и в других населенных пунктах Беларуси, присылают в Nexta фото, видео в режиме прямого эфира. В минуту может приходить более 250 сообщений, а за час — более 10 тысяч. Верификации подвергается любая информация, но от ошибок никто не застрахован. Недавно Nexta принесла свои извинения перед читателями за сообщение недостоверной информации.
Люди не только высылают фото, видео, тексты, они еще предлагают разные креативные идеи для организации протеста. Например, вывешивать на балконах белые и красные полотенца, цвет которых символизирует исторический флаг Беларуси, или в определенное время всем вместе стучать там же в кастрюли.
Помимо основного телеграм-канала, активно функционирует целая сеть чатов по различным регионам от 1 человека до 10 тысяч людей. Создатели Nexta считают, что они организовали медиа, которое в традиционном смысле слова СМИ не является, так как выполняет не информационные, а агитационные функции. Но в условиях информационной блокады Nexta стала альтернативой ТВ и печати. Благодаря налаженному диалогу с аудиторией на канале оперативно создается актуальный контент. Современные технологии позволяют активизироваться не только отдельным лицам, но и достаточно большим группам людей.
К тактическим медиа также можно отнести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который долгое время вел проекты «РосЖКХ» и «РосЯма» (борьба с ямами на дорогах и разрухой в парадных), «РосПил» (обнародование незаконных схем при расходовании бюджетных средств). Медиа, включающие художественные проекты в сфере образования, экологии, культуры, связаны с активистскими практиками. Примером может служить открытая горизонтальная платформа «МедиаУдар», которая была организована художниками, активистами, философами и искусствоведами. Кстати, эта платформа возникла на волне протестной активности художников.
В последнее время многие российские медиа, которые не стремятся к оппозиционности, используют опыт тактических медиа по созданию активистских практик. Например, фонд «Нужна Помощь» и медиапортал «Такие Дела» взаимодействуют между собой, информируя аудиторию о различных благотворительных проектах. «Такие Дела» организовывал сбор средств для омской студии «Пойми меня», где учат коммуникации семьи с детьми, которые не могут говорить. Помог в организации обучения родственников и сиделок по уходу за лежачими больными. Реализовал проект по подготовке молодых онкологов.
Другим примером может быть интернет-журнал DOXA, который в период пандемии открыл компанию «Кампус на карантине». Там функционировала горячая линия, и DOXA OVD для помощи студентам и преподавателям, права которых были нарушены.
Тактические медиа отличаются от других старых и новых медиа своей идеологической позицией, социально активной и протестной. Они выступают не просто как альтернативные СМИ, а как социальные площадки, на которых человек осваивает формы гражданской активности. Медиактивизм отождествляют со СМИ, но у медиактивистов в отличие от журналистов нет никаких обязательств перед социальными институтами.
Возвращаясь к Nexta, отмечу, что противостоять ее популярности невозможно. И не потому, что телеграмм-каналы нельзя заблокировать, а потому, что в условиях нарастающего разочарования в традиционных СМИ именно Nexta как тактическое медиа берет на себя роль альтернативных социальных институтов, формирующих гражданское общество.