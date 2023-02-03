Нейросеть ChatGPT стала самым быстрорастущим сервисом в истории

Американский чат-бот ChatGPT установил мировой рекорд, став самым быстрорастущим приложением в истории. За два месяца количество пользователей чат-бота достигло отметки в 100 млн. При этом 13 млн пользуются сервисом ежедневно.

Как отмечает Reuters, китайскому сервису коротких видео TikTok потребовалось около девяти месяцев, чтобы достичь таких результатов, а соцсети Instagram* — 2,5 года.

1 февраля Российский государственный гуманитарный университет предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях из-за его негативного влияния на процесс обучения. Ранее студент вуза признался, что защитил диплом, написанный данной нейросетью.

OpenAI представила ChatGPT в конце ноября 2022 года. За первые пять дней в чат-боте зарегистрировалось более 1 млн пользователей. Нейросеть уже успела прославиться качественным написанием экзаменационных и других работ для школьников и студентов, а также «поступить» в вузы США.

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