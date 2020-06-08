«Мы стоим на земле, среди людей»: как работает газета «Нейва»

Гаджеты правят миром, и нам, как и многим коллегам, приходится соревноваться с интернет-ресурсами. Но мы стараемся занять и эту нишу, хотя это непросто — редакции в малых городах невелики.

Да, каждый год, собирая тираж, мы вздрагиваем. Тем не менее удерживаем его несколько лет подряд. Да, объем рекламы, увы, снижается, она уходит в интернет, а там много не соберешь. Значит, надо собирать ее под красивые проекты. К тому же печатная версия сегодня все равно приносит больше средств, чем сайт и все наши группы в социальных сетях.

Источников дохода у нас сегодня три: собственные средства, областные и бюджетные субсидии. Собственных — больше половины. Так что нельзя сказать, что мы сидим на шее у бюджета.

КАРТА В ПОДАРОК

Мы распространяемся по подписке и продаемся в рознице. Подписка составляет больше трети всего тиража газеты. Для нас это важно, ведь средства, получаемые от подписки, — это некая подушка безопасности.

Услугами «Почты России» не пользуемся — у нас свой отдел подписки и доставки, который работает уже много лет. Вот уже два года, как к нашим услугам прибегает еженедельник «Аргументы и Факты»: и коллегам удобно, и мы немного, но зарабатываем. Подпиской занимаемся как в редакции, так и в киосках «Информпечати» — договорились с партнерами, реализующими нас в розницу. В период подписной кампании задействуем и почтальонов.