«Мы стоим на земле, среди людей»: как работает газета «Нейва»

Сегодня каждой редакции важно помнить: если вы не хотите потерять своих позиций на рынке, нужно быть интересными, а главное — полезными своему читателю. Надо, чтобы нас читали. Вслед за этим появится и все остальное
Гаджеты правят миром, и нам, как и многим коллегам, приходится соревноваться с интернет-ресурсами. Но мы стараемся занять и эту нишу, хотя это непросто — редакции в малых городах невелики.
Да, каждый год, собирая тираж, мы вздрагиваем. Тем не менее удерживаем его несколько лет подряд. Да, объем рекламы, увы, снижается, она уходит в интернет, а там много не соберешь. Значит, надо собирать ее под красивые проекты. К тому же печатная версия сегодня все равно приносит больше средств, чем сайт и все наши группы в социальных сетях.
Источников дохода у нас сегодня три: собственные средства, областные и бюджетные субсидии. Собственных — больше половины. Так что нельзя сказать, что мы сидим на шее у бюджета.
КАРТА В ПОДАРОК
Мы распространяемся по подписке и продаемся в рознице. Подписка составляет больше трети всего тиража газеты. Для нас это важно, ведь средства, получаемые от подписки, — это некая подушка безопасности.
Услугами «Почты России» не пользуемся — у нас свой отдел подписки и доставки, который работает уже много лет. Вот уже два года, как к нашим услугам прибегает еженедельник «Аргументы и Факты»: и коллегам удобно, и мы немного, но зарабатываем. Подпиской занимаемся как в редакции, так и в киосках «Информпечати» — договорились с партнерами, реализующими нас в розницу. В период подписной кампании задействуем и почтальонов.
Электронную версию особо не рекламируем (хотя она, конечно, есть), по одной причине — в общем объеме тиража она не учитывается. Для подписчиков у нас есть приятный бонус: всем, кто подписывается на печатную версию газеты «Нейва», выдается дисконтная карта. Идея дисконтной карты придумана не нами, но горячо поддержана редакцией. Основная ее задача — быть полезной нашему читателю. И, конечно, она способствует росту подписки. Если партнеры считают, что карта работает, они остаются с нами и в уговорах не нуждаются. Но есть и другие. Работа с рекламодателем — ежечасный нелегкий труд.
Подписчики картой пользуются активно. Мы периодически в репортажах напоминаем, как удобно пользоваться дисконтной картой «Нейвы» и как она экономит семейный бюджет.
ЖИЗНЬ ЗА ЗАБОРОМ
Мы рассказываем людям о людях. Об их радостях, горестях, проблемах. И помогаем эти проблемы решать. Мы стоим на земле, среди людей. В этом наша сила и главное отличие от центральной прессы.
Самой популярной у нас остается полоса «Обратная связь», которая выходит в каждом номере и полностью отдана читателю: их письмам, мнениям, откликам, вопросам, жалобам, комментариям экспертов, ответам чиновников, опросам. Зачастую проблемы, поднимаемые в письмах, становятся темами наших публикаций.
Тема ЖКХ остается одной из самых востребованных, а значит, ищем новые формы. В прошлом году, к примеру, отлично зашел проект «Старшие», героем которого стали старшие по домам, невидимые герои жилищного фронта. Обычные жители, согласившиеся взять на себя нелегкую ношу контроля за управляющими компаниями, со страниц газеты лучше других могут провести ликбез в этой сфере. Да и сами по себе они оказались колоритными людьми. «Старшие» — нагрузка, за которую не платят, и нашим проектом мы поддерживаем этих людей и показываем значимость того, что они делают.
Еще один популярный формат — истории обычных людей, столкнувшихся с самыми разными жизненными обстоятельствами, из которых они сумели или не сумели выбраться.
В «Городских легендах», тоже любимой читателями рубрике, мы воссоздаем историю нашего закрытого города, когда-то тщательно скрываемую в силу его статуса. Да, мы — совершенно закрытый, физически обнесенный забором город, ЗАТО, где работает крупнейший в мире комбинат по обогащению изотопов урана.
Ну и классика жанра — «Журналист меняет профессию». Кто-то предлагал ее нам даже монетизировать, но, пару раз попробовав, от этой затеи мы отказались.
ЗВЕЗДА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Наш любимый ежегодный проект — «Карта ремонта дорог». На городскую карту мы наносим абсолютно все участки дорог, тротуаров, дворов, запланированных к ремонту в текущем году, с указанием сроков и выделенных из бюджета средств, и тем самым даем в руки читателю эффективный механизм контроля.
Карта входит в наш ежегодный спецвыпуск «Новоуральск преображается», который выходит тиражом, в два-три раза превышающим тираж газеты.
Поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, — одна из важных форм работы с читателем. Мы считаем ее нашей миссией. В рубрике «Доброе сердце», которая выходит у нас уже, наверное, лет десять, мы рассказываем истории людей, попавших в беду, и публикуем реквизиты банковских счетов. Ежегодно после наших публикаций горожане собирают до двух миллионов рублей благотворительной помощи.
Мы рассказываем о детях из приюта «Радуга», благодаря чему они обретают семьи.
Наша добрая акция под каждый Новый год — «Каравай», когда мы с сувенирами, подпиской на газету и горячими караваями от спонсоров навещаем наших одиноких, не выходящих из дома пожилых читателей.
Хорошо работают проекты, связанные с детьми и родителями. Например, проект «Звездный учитель», где в ходе «народного голосования» школьники из газеты вырезают звезды для своего любимого учителя и приносят в редакцию. Осенью подводим итоги, привлекаем спонсоров и дарим призы. С помощью проекта, который в первый год привлек больше 7500 читателей, нам не только удалось расширить границы своей аудитории, но и сохранить тираж в летние месяцы.
Играть с читателем, подогревать его интерес нужно постоянно. Поэтому самые разные конкурсы не сходят со страниц «Нейвы». Один из них всегда заканчивается большим праздником в театре — конкурс рисунков «Мой город — мой мир», тема которого каждый год меняется. В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы. Театр всегда едва вмещает в себя юных участников, зал всегда полон. А из лучших работ формируется выставка в детской художественной школе.
ЦИФРОВАЯ ОПОРА
Новый веб-сайт издания мы запустили в конце 2018 года. Это развивающийся ресурс с большим потенциалом, на который можно выйти со всех электронных устройств. На сайте есть возможность размещать контент разных видов: тексты, фото, видео. Мы любим лонгриды, но они приносят нам меньше просмотров, чем короткая актуальная информация. Есть связка с YouTube и социальными сетями. Видеоконтент в основном продвигает печатную версию, так как мы регулярно выкладываем свои анонсы на радио и ТВ. Представлена галерея Instagram, которая обновляется автоматически. Тексты, выкладываемые нами в социальных сетях и на сайте в целом, не копируют печатную версию.
Соцсети для нас — еще одна опора в работе с читателем. Даже не представляю, как мы без них жили. Основную ставку делаем на «ВКонтакте», где у нас в двух группах 15,5 тысячи человек. Конечно же, присутствуем в «Одноклассниках», на Facebook (слабо) и в Instagram, где настроили Taplink, чтобы в профиле можно было проставить ссылку на сайт.
Задача соцсетей — быть оперативными и актуальными здесь и сейчас. И продвигать печатную версию. Контент, который мы размещаем там, — в основном короткие актуальные новости с фото- и видеоматериалом.
ОДНА КОМАНДА
В нашей редакции — 15 сотрудников, в том числе пять журналистов и три дизайнера, отдел рекламы в составе двух боевых единиц и отдел доставки в количестве одного человека. Нам везет: костяк коллектива работает давно, и мы, безусловно, — одна команда. У нас подготовленные, профессиональные и творческие кадры, нам интересно придумывать новое и регулярно выходить из зоны комфорта.
Каждый год к нам на практику просятся студенты журфака УрФУ им. Б. Ельцина. Мы с удовольствием их берем, натаскиваем на профессию и получаем благодарственные письма от деканата.
ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
Власть все время хочет нас причесать, и это понятно. Но облизывать власть — не наша задача. Наша задача — спокойно, без трепета и розовых соплей рассказывать, что эта самая власть делает, чтобы люд ям жилось лучше, как она решает их насущные вопросы. Если ты не поднимаешь проблем, не даешь людям высказаться, кто купит твою газету? С другой стороны, какой власти нужна газета, которую не читают?
Так что приходится все время эту позицию властям объяснять и жить в некоей обороне.
Что касается господдержки, то печатным СМИ в малых городах она точно нужна. Несмотря на обилие гаджетов, именно газеты остаются основным коммуникатором между людьми и властью. Говоря о государственной поддержке, мне бы хотелось, чтобы такие редакции, как наша (а мы — государственное автономное учреждение печати), тоже имели право на государственные гранты. Увы, пока нам — от ворот поворот.
Все печатные СМИ, и не только наше, поддержала бы некоторая либерализация рекламного рынка (я имею в виду разрешение рекламировать лекарственные препараты, выдаваемые по рецептам, и алкоголь) и, конечно, сдерживание цен на бумагу и типографские расходы.
ГАЗЕТА «НЕЙВА» (г. Новоуральск, Свердловская область) издается с 1991 года. Победитель конкурса «10 лучших газет России-2018». Основной номер выходит один раз в неделю по средам, по пятницам — номер с официальными материалами и нормативно-правовыми актами. Объем — 32– 36 полос. Тираж одного номера — 5200–6000 экземпляров. Учредители: Департамент информационной политики Свердловской области, администрация и Дума Новоуральского городского округа, АО «Уральский электрохимический комбинат».
Сайт: neyva-news.ru