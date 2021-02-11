Независимые польские медиа объединились в единой акции под хештэгом #mediabezwyboru

Независимые польские медиа 10 февраля объединились в единой акции под хештэгом #mediabezwyboru.

Как пояснила польская журналистка Паулина Сегень, правительство Польши предложило ввести новый налог на прибыль СМИ от рекламы. По словам чиновников, деньги от налога должны пойти на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении и так называемой «национальное наследие». Но СМИ уже потеряли существенную часть своего дохода из-за пандемии и не хотят терять еще больше на налогах.

Введение налога на прибыль СМИ с рекламы рассматривается в Польше как экономический инструмент политического давления на независимую прессу. 10 февраля все независимые медиа страны в знак протеста прекратили вещание, перестали публиковать новости и вывесили черные банеры на весь экран, чтобы показать, как будет выглядеть информационное поле страны, когда исчезнут медиа, не выражающие государственническую позицию. К акции присоединились блогеры и политики

Паулина Сегень отмечает, что эта акция корпоративной и гражданской солидарности беспрецедентна, еще никогда в Польше не было такого единения негосударственных медиаресурсов.