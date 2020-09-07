Что мешает развиваться тематическим изданиям

Количество нишевых (тематических) печатных изданий в России уменьшается ежегодно. Как живут сегодня те, кто задает (или должен задавать) тон в своих отраслях, и что мешает развиваться специализированным СМИ? Рассуждает Елена Шитикова.

Не скрою, люблю взять в руки только что отпечатанный журнал и пошуршать, листая страницы, — с конца, с начала, вразнобой. Потом медленно и вдумчиво читать, рассматривая сложные иллюстрации, сделанные по заказу редакции… Речь не о гламурных журналах. Научно-популярные, культурологические, исторические и другие издания тоже могут быть таким красивым «глянцем», который приятно полистать в кресле. Они вполне могут соответствовать запросам аудитории, трендам медиапотребления, быть омниканальными и мультимедийными, наконец.

Можно еще много специальных слов произнести, но российские тематические издания, увы, такими станут не скоро. Ну, или не все станут. По многим причинам. Первая из которых — нехватка финансирования.

Каждый издатель сегодня вынужден думать о том, как ему выжить в современных экономических реалиях — когда подписка падает (слишком дорогая для широких масс), стоимость типографских услуг растет (бумага, расходники и энергия дорожают), розница фактически убыточна, а арендная плата и налоги душат и без того тяжелый бизнес.

Что в итоге остается? Сокращать расходы — на журналистов и редакторов, на дизайнеров и фотографов, на корректоров и бюро проверки, на дистрибуцию и маркетинг.

И что же из всего этого получается? Тоскливые, серые, тонкие издания, где дизайнер и не ночевал, напечатанные на бумаге плохого качества, с блеклыми фотографиями, позаимствованными в бесплатных стоках, и статьями, скромно подписанными «по материалам интернета». Такое плохо продается, тиражи падают, рекламы нет и быть не может. Специально не называю имен, чтобы не обижать энтузиастов, но даже заинтересованному постоянному читателю трудно дается лояльность.

А ведь если преодолеть эту скуку первого касания и погрузиться собственно в тексты, то откроется бездна — знаний, профессиональной мудрости, скрупулезной работы не просто знатоков и любителей — фанатов своего дела! Вроде тех легендарных редакторов, что делали журнал «Техника — молодежи», который выходил когда-то тиражом 7 млн экземпляров, и все они покупались и прочитывались.

Но сегодня одной этой преданностью теме, своему делу читателя не взять. Нужно меняться. Однако сложно принять, что печатная продукция больше не является основной возможностью получения знаний. Трудно признать, что ты давно уже не царь горы. И это вторая причина упадка нишевых изданий.

А ведь профессионализм издателя состоит в том, чтобы вовремя понять, как изменить журнал или газету, каких специалистов пригласить, от чьих услуг отказаться — и думать о том, как развиваться, а не скукоживаться.

Но кто из нишевых издателей думает о том, что его журнал по своей природе способен собирать вокруг себя интересные читательские сообщества, таргетировать аудиторию? О том, что онлайн-составляющая журнального бренда (приложение, сайт, социальные медиа) дает высокий уровень взаимодействия с пользователем и лучший эмоциональный резонанс по сравнению с сайтами в целом? Аналитика — не наш конек…

Но если не взяться за всю эту «математику», то на рынке не останется изданий для юных натуралистов и художников, юных техников и эрудитов, музейных работников и работников искусств, любителей истории и литературы.

Следите за статистикой. Ничего хорошего приведенные цифры не сулят. Тенденция очевидна.

Но есть и обратная сторона у этой медали. Название ей — корпоративные СМИ. Это совсем другой мир, порой неожиданный и удивительный. И тут иная картина: стабильные тиражи, современный стильный дизайн, интересные технологические решения. Это не многотиражка 1970-х годов, это серьезный инструмент в руках грамотных специалистов по PR и внутренним коммуникациям, инструмент информирования сотрудников и партнеров компании о ее успехах, достижениях, планах развития и внутренней жизни.

Да, специалисты по связям с общественностью все еще используют старую добрую «бумагу», даже имея корпоративный портал, паблики в социальных сетях и каналы в Telegram. Формирование корпоративной культуры, интеграция (обмен информацией, мнениями), просвещение, создание, укрепление или трансформация имиджа — все эти, и не только эти задачи решает корпоративное издание.

Владельцы и руководители — от крупных корпораций до небольших компаний — сегодня понимают, насколько важно иметь возможность быстро презентовать информацию о своих достижениях, разрешить клиенту или партнеру забрать издание с собой, вручить новому сотруднику для понимания и соблюдения политики компании и подробного изучения всех аспектов деятельности предприятия.