Нишевая журналистика в странах Европы

Многие связывают появление нишевой журналистики как отдельного сегмента медийного рынка с развитием интернета. Отчасти это так, хотя, надо сказать, нишевая журналистика в той или иной форме присутствовала в медиаландшафте Европы всегда. Другое дело, что именно новые технологии позволили ей полнее реализовать свой потенциал, действовать более эффективно и расширить аудиторию. Нишевая журналистика провозглашает своей основной задачей создание персонифицированного контента — в этом ее коренное отличие от медиагигантов, для которых важен массовый читатель или зритель. Именно технологии позволяют «зацепить» нужную аудиторию, в этом плане сильны и социальные сети — не случайно они становятся основными трансляторами нишевой информации.

Если мы посмотрим на современную карту Европы, то не увидим существенных различий между странами в плане развития этого нового подхода. Скорее можно говорить о том, что в каждой стране персонификация контента развивается в соответствии с существующей культурой журналистики и спецификой профессионального сообщества. Практически всюду этот процесс связан с изменениями рынка труда, с тем обстоятельством, что многие вчерашние сотрудники крупных СМИ стали фрилансерами или индивидуальными предпринимателями и могут рассчитывать только на свои собственные силы.

Все больше профессионалов сегодня в Европе ищут себе работу вне традиционной медийной системы. Это наша реальность, и она вряд ли изменится в ближайшем будущем. Некоторые университеты даже включили в программы факультетов журналистики специальные курсы, на которых обучают работе фрилансера, а также азам индивидуального предпринимательства в области СМИ. Это ответ на вызовы времени: многие выпускники не смогут найти работу в редакции в условиях сжатия рынка. В то же время важно помнить, что журналист — не только тот, кто работает в крупном концерне, на ТВ или в газете. Журналистика — всегда журналистика. Профессия не исчезает оттого, что медиагиганты сокращают штаты. Нишевая журналистика точно так же производит качественный контент в соответствии с профессиональными и этическими стандартами, главное ее отличие от «мейнстрима» — в изменении контента и угла зрения, они ориентированы на более сегментированную и конкретную аудиторию. Меняется и бизнес-модель. Специализация на конкретной проблематике — важнейшая черта успеха в нишах. C другой стороны, число рабочих мест в таких медиа все равно значительно меньше, чем в традиционных.