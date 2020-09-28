Нишевая журналистика в странах Европы

О будущем альтернативных мейнстриму медиа
Многие связывают появление нишевой журналистики как отдельного сегмента медийного рынка с развитием интернета. Отчасти это так, хотя, надо сказать, нишевая журналистика в той или иной форме присутствовала в медиаландшафте Европы всегда. Другое дело, что именно новые технологии позволили ей полнее реализовать свой потенциал, действовать более эффективно и расширить аудиторию. Нишевая журналистика провозглашает своей основной задачей создание персонифицированного контента — в этом ее коренное отличие от медиагигантов, для которых важен массовый читатель или зритель. Именно технологии позволяют «зацепить» нужную аудиторию, в этом плане сильны и социальные сети — не случайно они становятся основными трансляторами нишевой информации.
Если мы посмотрим на современную карту Европы, то не увидим существенных различий между странами в плане развития этого нового подхода. Скорее можно говорить о том, что в каждой стране персонификация контента развивается в соответствии с существующей культурой журналистики и спецификой профессионального сообщества. Практически всюду этот процесс связан с изменениями рынка труда, с тем обстоятельством, что многие вчерашние сотрудники крупных СМИ стали фрилансерами или индивидуальными предпринимателями и могут рассчитывать только на свои собственные силы.
Все больше профессионалов сегодня в Европе ищут себе работу вне традиционной медийной системы. Это наша реальность, и она вряд ли изменится в ближайшем будущем. Некоторые университеты даже включили в программы факультетов журналистики специальные курсы, на которых обучают работе фрилансера, а также азам индивидуального предпринимательства в области СМИ. Это ответ на вызовы времени: многие выпускники не смогут найти работу в редакции в условиях сжатия рынка. В то же время важно помнить, что журналист — не только тот, кто работает в крупном концерне, на ТВ или в газете. Журналистика — всегда журналистика. Профессия не исчезает оттого, что медиагиганты сокращают штаты. Нишевая журналистика точно так же производит качественный контент в соответствии с профессиональными и этическими стандартами, главное ее отличие от «мейнстрима» — в изменении контента и угла зрения, они ориентированы на более сегментированную и конкретную аудиторию. Меняется и бизнес-модель. Специализация на конкретной проблематике — важнейшая черта успеха в нишах. C другой стороны, число рабочих мест в таких медиа все равно значительно меньше, чем в традиционных.
В основном здесь работают молодые люди, которым не удалось найти место в престижных компаниях, а также некоторые опытные журналисты, специализирующиеся на конкретной проблематике. Обычно это суперпрофессионалы, обладающие помимо богатого медийного опыта также глубокими знаниями в том или ином вопросе. Мэтры все чаще основывают свои собственные медиа. Многих из них раздражают растущая интенсификация и ухудшение условий труда в традиционных СМИ, изменения в редакционной политике, упрощение повестки дня. Собственный ресурс позволяет им полностью сосредоточиться на любимой теме и гарантирует полную свободу действий.
Некоторые нишевые медиа пользуются стойким успехом. Один из таких примеров — французский расследовательский онлайн-портал «Медиапарт», основанный в 2008 году бывшим редактором ежедневной газеты «Ле Монд» Эдви Пленелем. Здесь трудятся на постоянной основе 40 журналистов. «Медиапарт» имеет 170 тысяч постоянных платных подписчиков. Недавно портал открыл испанскую и английскую редакции с целью расширить подписку за счет международной аудитории. Успех проекта состоит в том, что «Медиапарт» сосредоточился исключительно на журналистских расследованиях, он рассказывает о том, о чем другие СМИ не пишут и не говорят.
Можно предположить, что с дальнейшим развитием глобализации в медиабизнесе крупные международные концерны будут еще больше сосредоточены на продвижении коммерческих интересов и развлекательном контенте, а журналистика как служение обществу и как искусство слова все больше будет смешаться в сторону нишевых изданий. Пока это только гипотеза, процесс еще в самом начале. Нет устойчивых моделей или установленных правил. Однако уже существующий опыт позволяет говорить о том, что альтернативные мейнстриму медиа формируют важный сегмент информационного пространства Европейского континента и востребованы аудиторией. Я верю в будущее нишевых СМИ.
Рост числа самозанятых и нишевых СМИ побудили профессиональные союзы к разработке новых программ защиты трудовых прав тех, кто не работает в больших коллективах.