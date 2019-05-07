О чем сегодня по ночам говорят московские радиостанции

Исследователи радио из МГУ не спали и выяснили
Вопросы о том, что происходит в ночном радиоэфире, задаются не так часто. Мы выбрали три радиостанции — Business FM, «Вести ФМ» и «Коммерсантъ FM», у которых есть ночной, заявленный как информационный, эфир. Это была обычная майская неделя без громких потрясений вроде ЧМ или ежегодного экономического форума в Санкт-Петербурге. Мы подробно слушали все, что предлагается аудитории с полуночи до 6 утра, чтобы выяснить, насколько оправданны ночные трудовые подвиги радиожурналистов. Как мы и предполагали, не все так безмятежно.
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ НОЧЬ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Все исследования показывают, что большинство москвичей слушают радио ежедневно, притом чаще всего это делают по понедельникам, средам и четвергам.
В первой пятерке предпочтений уже долгое время держатся «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Вести ФМ» и «Русское Радио».
Москва активно начинает слушать с 7 утра и до 6 вечера. С полуночи москвичи так же активно перестают слушать радио и спят до пяти утра. По понятным причинам именно утром и вечером в программную сетку радиостанций включают самые популярные передачи и шоу, а в эфире сидят самые крутые ведущие.
Информационные радиостанции существуют для того, чтобы оперативно информировать обо всем своих слушателей, и, естественно, в их сетках вещания новостные выпуски присутствуют круглосуточно.
Мы проанализировали более трех тысяч ночных сегментов эфира, то есть абсолютно все, от исполнения гимна на радио «Вести ФМ» до промо-роликов на «Коммерсантъ FM» или фичеров на Business FM, от 30-секундных роликов до 45-минутных программ.
Естественно, в эфире этих станций лидируют информационные выпуски. Это и короткие выпуски новостей в начале, в середине и в четвертях часа, а также «Темы дня» и расширенные выпуски новостей, так называемые «подробности».
Интересно, что самая востребованная радиоинформация — прогноз погоды — на радио «Вести ФМ» как самостоятельная рубрика звучит только в 45 минут каждого часа (хотя тема входит в выпуски новостей в начале и середине часа). В эфире Business FM и «Коммерсантъ FM» погода звучит также 1-2 раза, при этом на «Коммерсантъ FM» прогноз погоды выделен в отдельный мини-формат.
Программ как таковых, в привычном понимании, уже нет ни на Business FM, ни на «Коммерсантъ FM». Сплошной эфир звучит как одна большая новостная программа, которая своими анонсами-крючками заставляет как можно дольше ее слушать.
Программы, которые скорее можно назвать разговорными, встречаются только в ночном эфире «Вести ФМ», что безусловно, «размывает» формат all-news.
Нельзя не отметить достаточное количество межпрограммных элементов — так называемых мини-форматов. Они идут, как правило, в записи и выполняют скорее образовательно-развлекательную и информационную функции. К ним относятся и промо-ролики, анонсирующие программы радиостанции, и микрорубрики, и так называемая самореклама. Работники радиостанций называют эти элементы «горохом», который щедро рассыпан по информационному полю.
НОВОСТИ БЕЗ ШУМА
Материалы ночью в основном информационные, реже — аналитические. Художественно-публицистические формы не представлены вовсе. Конечно, остатки выразительных средств радио присутствуют в промо-роликах и анонсах — интершум, живые звуки, художественный монтаж, наложения. А в остальном эфире этих традиционных радийных средств совсем нет. Есть только музыкальная «подложка» под новостные выпуски и «отбивки» и джинглы: без этой «одежды» радиостанциям никак нельзя появляться — никто не узнает. Совсем нет и репортажей с живым звуком события.
«Клок», или информационный час, ночью на «Коммерсантъ FM» и Business FM строится примерно одинаково. В начале часа — короткие новости, затем 3-4 новости в расширении, корреспонденция или так называемые «пакеты», объединенные межпрограммными элементами, затем короткие новости в четверть часа, после чего идет подробное рассмотрение 3-4 новостей, перемежаемое микрорубриками, или «горохом». В новости присутствуют 2-4 записи экспертов и свидетелей, как правило, по телефону. Вторая половина часа идентична первой и включает короткие новости в середине часа и без четверти, а между ними по 3-4 «пакета» и два мини-формата.
Ночной эфир «Вести ФМ» строится по другому принципу: короткие новости в начале, затем идут несколько промо-роликов, после чего начинается большая разговорная программа в повторе. Она прерывается короткими новостями в середине часа, промо-роликами и микрорубрикой «Погода». Завершают эфирный час один-два промо-ролика или мини-формат / спецпроект. Данный подход к построению эфирной сетки свидетельствует об отступлении от американского формата all-news — только новости и ничего лишнего.
ЧП ВМЕСТО ИНТЕРАКТИВА
Все три станции ночью используют записи дневных и вечерних программ. На Business FM и «Коммерсантъ FM» весь ночной эфир идет в записи, но ночью работают дежурные корреспонденты на случай чрезвычайных происшествий.
На радиостанции «Вести ФМ» информационная служба работает круглосуточно, и новости выходят в прямом эфире. В записи звучит весь остальной контент — «большие» программы и другие эфирные элементы. Как результат — интерактивных программ нет, слушатели в эфире не участвуют. Это логично — все равно они спят.