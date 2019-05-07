О чем сегодня по ночам говорят московские радиостанции

Вопросы о том, что происходит в ночном радиоэфире, задаются не так часто. Мы выбрали три радиостанции — Business FM, «Вести ФМ» и «Коммерсантъ FM», у которых есть ночной, заявленный как информационный, эфир. Это была обычная майская неделя без громких потрясений вроде ЧМ или ежегодного экономического форума в Санкт-Петербурге. Мы подробно слушали все, что предлагается аудитории с полуночи до 6 утра, чтобы выяснить, насколько оправданны ночные трудовые подвиги радиожурналистов. Как мы и предполагали, не все так безмятежно.

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ НОЧЬ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Все исследования показывают, что большинство москвичей слушают радио ежедневно, притом чаще всего это делают по понедельникам, средам и четвергам.

В первой пятерке предпочтений уже долгое время держатся «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Вести ФМ» и «Русское Радио».

Москва активно начинает слушать с 7 утра и до 6 вечера. С полуночи москвичи так же активно перестают слушать радио и спят до пяти утра. По понятным причинам именно утром и вечером в программную сетку радиостанций включают самые популярные передачи и шоу, а в эфире сидят самые крутые ведущие.

Информационные радиостанции существуют для того, чтобы оперативно информировать обо всем своих слушателей, и, естественно, в их сетках вещания новостные выпуски присутствуют круглосуточно.