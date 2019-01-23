Никита Джигурда рассказал суть претензий к «Комсомольской правде» по иску на 3 млн рублей

Никита Джигурда подал иск против «Комсомольской правды» на 3 млн рублей, потребовав опровергнуть утверждение, что актер занимался черной магией. Об этом актер сообщил в Савеловском районном суде города Москвы:

Меня обвиняют в черных обрядах, и вы считаете, что можно бездоказательно в этом обвинить. (...)Кукол вуду у меня дома нет, и чёрной магией я не занимаюсь.

Ранее Никита Джигурда и его бывшая жена Марина Анисина подали иск к «Комсомольской правде» с требованием признать недействительной информацию, опубликованной в еженедельной газете от 18 октября 2018 года, сообщали в пресс-службе суда.

Также истцы требуют выплатить в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб по 1,5 млн рублей каждому.

Фото: peoples.ru