Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»: «Журналист абсолютно свободным быть не может»

— Нужна ли самоцензура?

— Конечно, нужна. Это круг вопросов об ответственности. Ты ведь отвечаешь за последствия, а они могут быть самими разными. Журналист абсолютно свободным быть не может. Мы сейчас делаем комиксы в «Новой газете» по Ингушетии. Я не выпущу комиксы, пока на них не посмотрят Милашина с Бобровой, которые хорошо разбираются в особенностях жизни в этом регионе. Потому что мы знаем, что там за слово могут людей пострелять. Значит, надо думать, как подавать информацию. Хотя есть и другая позиция: я за результат не могу отвечать. По большому счету правильно, задача журналиста — информировать. Если он узнал информацию профессиональным образом, он обязан об этом рассказать. В этом суть профессии журналиста, а дальше начинается что-то другое. Но здесь есть еще один важный момент. Он заключается в том, что помимо собственно журналистской профессии мы еще и люди. Поэтому на то, говорить или молчать и как говорить, влияют и человеческие отношения.

— И, наверное, боязнь потерять работу тоже влияет?

— Проявление самоцензуры обусловлено жизнью. В конкретной ситуации это может быть труднейшим решением журналиста: сказать или не сказать. Остаться работать в этой газете или уйти в самостоятельное плавание, что многие и делают. В каждом регионе вы найдете журналиста, который днем сидит и пишет заказуху, а ночью или под своим именем, или под чужим в интернете начинает правду-матку резать. Для огромного большинства людей, которых мы не можем осудить, потеря работы чревата ухудшением жизни. Многие журналисты, которые живут и работают в провинции, давно занимаются пиаром. А что делать? Жить-то надо.

— Недавно из «Известий» уволили журналиста по причине того, что он нарушил редакционный стандарт. Стандарты, которые приводят журналиста к самоцензуре. Так получается?

— Если главный редактор считает, что из-за какой-то информации газету завтра могут закрыть, то это дело редактора. Тебе не нравится в этой газете работать — не работай.