Николай Кротов рассказал о проблемах в целлюлозно-бумажной отрасли

Целлюлозно-бумажная отрасль столкнулась с целым рядом проблем, и прежде всего — с необходимостью импортозамещения и переориентации экспорта. В число самых важных предложений АЦБК вошли переформатирование инструментов поддержки проектов по импортозамещению, разработка государственной системы лесной сертификации и ее продвижение на рынках дружественных стран, а также другие инициативы.

Хотя отрасль работает в изменившихся экономических условиях, сегодня суммарные объемы производства всех видов лесобумажной продукции не показывают критического спада, а по отдельным направлениям по-прежнему демонстрируют рост. Однако по ситуации за этот период невозможно строить прогнозы на долгосрочную перспективу. Начиная с февраля каждый из месяцев показывал непоследовательную статистику, пояснил Николай Кротов на заседании ТПП.

Он подчеркнул, что совокупную картину изменений отрасль ощутит по итогам первого полугодия, а еще полнее она будет выражена только спустя девять месяцев. «Стремительно меняющаяся ситуация, тревожные ожидания, мрачные прогнозы, реакция органов власти на новые вызовы позволяют пока лишь предполагать, что будет дальше, а не выстраивать какие-либо тренды, базирующиеся на статистических выкладках», — отметил представитель Архангельского ЦБК.

При этом он не видит проблемы в изменении географии поставок продукции. Европейские рынки вполне можно заменить на азиатские, ближневосточные и латиноамериканские: во всем мире спрос на продукцию российской ЦБП и в том числе Архангельского ЦБК всегда был высоким благодаря ее качеству и добросовестности производителей.

Но перестроить логистические цепочки не так-то просто, особенно для целлюлозно-бумажных комбинатов, которые расположены в европейской части страны. Существенно увеличиваются расстояния, сроки доставки и стоимость перевозки продукции до конечного покупателя. Одновременное смещение основного вектора поставок с запада на восток уже спровоцировало коллапс, в частности, в доставке грузов в Китай.

Второй по значимости проблемой после логистики Николай Кротов назвал обеспечение расходными материалами. Еще в марте самым острым для российских предприятий стал вопрос с химикатами. Европейские производители отказались от исполнения контрактов по поставкам крупнотоннажной (балковой) химии — хлората натрия, сернистого ангидрида и перекиси водорода. Впрочем, на этом направлении благодаря профессионализму представителей отрасли коллапса не случилось.

В апреле комбинат, расположенный в Новодвинске, провел опытную промышленную варку, и теперь он успешно выпускает беленую целлюлозу, полностью исключив из технологии дефицитный химикат.

В итоге все предприятия отрасли нашли альтернативных поставщиков «химии» — в Китае, Индии, Турции и других странах. Но опять же из-за трудностей с логистикой обеспеченность наших производств этими материалами можно гарантировать лишь на два-три месяца.

Аналогичная ситуация сложилась с другими расходниками, а также с комплектующими. Более 85 процентов из них не производятся в нашей стране. Само оборудование комбинатов — в основном европейского производства, за исключением энергетической и другой обеспечивающей техники. В отличие от химикатов, запасы механических расходников на складах пока высоки. Но осенью отрасль столкнется с необходимостью импортозамещения и на этом направлении. Европейскую техническую одежду машин и другие комплектующие также придется заменять на азиатские аналоги. Это потребует сверхусилий от технологов и других специалистов предприятий. Задача — не допустить снижения качества продукции или технологических потерь в производительности.

Для успешной работы отрасли необходимо также разработать государственную (национальную) систему лесной сертификации. Затем понадобятся механизмы ее продвижения на рынках дружественных стран, а впоследствии — и на других.

Следующее решение — переформатировать инструменты поддержки проектов по импортозамещению, в том числе при их реализации участниками промышленных кластеров.

Механизмы государственной поддержки системообразующих предприятий лесного комплекса России необходимо расширить. Сегодня лидеры отрасли получают поддержку в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции, утвержденными 26 апреля 2017 года. Но в новых условиях требуются дополнительные механизмы, полагают на АЦБК.

Еще одним его предложением стало увеличение гарантированных габаритов судового хода на внутренних водных путях федерального значения. Такие реки, как Северная Двина, Печора, Ангара, Лена и другие, традиционно используются для перевозки лесных грузов водным транспортом. Чем больше габаритные размеры судового хода, тем выше пропускная способность пути и тем больше груза по нему можно перевезти.

Николай Кротов также добавил, что активные действия Торгово-промышленной палаты России и региональных ТПП могут снизить негативное влияние проблем, возникших в новых экономических условиях. Это касается прежде всего расширения товарных рынков, организации логистики и поставок необходимых ресурсов и техники из дружественных стран.