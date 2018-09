Главного редактора альманаха Moloko plus признали виновным в неповиновении полицейским и отпустили в зале суда

Советский районный суд Нижнего Новгорода назначил двое суток ареста главному редактору альманаха Moloko plus Павлу Никулину. Его признали виновным в неповиновении полицейскому за отказ предъявить документы. Журналиста освободили в зале суда, так как он отбыл этот срок в отделе полиции. Об этом сообщила «Медиазона».

Никулина и еще нескольких человек задержали 16 сентября перед презентацией нового номера альманаха в баре «Подсобка». Полицейские пришли туда и объяснили, что проверяют заявление о том, что там якобы распространяют экстремистскую литературу. Они забрали книги из библиотеки бара, а также 90 номеров Moloko plus.

Во вторник, 18 сентября, в суде он заявил, что «никогда в категоричной форме не отказывался предоставлять документы ни одному сотруднику полиции». По его словам, в момент задержания он хотел, чтобы все действия с ним проводили в присутствии его адвоката, так как не понимал целей полицейских.

Вместе с Никулиным в полицию доставили журналистов Moloko plus Софико Арифджанову и Михаила Шубина, а также нескольких посетителей презентации. Шубина и Арифджанову затем отпустили из полиции без составления протоколов.

В отделе полиции Никулин услышал из беседы полицейских, что его подозревают в распространении через альманах Moloko plus текста статьи «Из Калуги с джихадом». Эта статья Никулина вышла весной 2017 года в журнале The New Times. Издание затем оштрафовали за оправдание терроризма. Никулин заявил «Медиазоне», что в Moloko plus этот текст не публиковали.

Никулина задержали за отказ предъявить документы. Он объяснил в своем телеграм-канале, что отказался представляться, так как причину задержания ему не назвали.

Фото: Станислав Юрченко / RFE / RL