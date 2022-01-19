Нина Хрущева: «Разница в том, что мы врем, а они лицемерят»

Горизонтальная формула у нас не работает. В этом смысле пример Хрущева показателен. Когда Сталин умер, возникла идея коллективного руководства. Но в результате система все равно вытолкнула лидера, может быть, самого невозможного, невероятного. Демократом, конечно, Хрущев не был, но у него были некоторые демократические инстинкты, он не хотел править «сильной рукой». Но даже он не понимал, как можно иначе. И к 1957 году от коллективного руководства не осталось и следа. Я читаю архивные материалы, материалы пленумов и вижу, как Хрущев говорит определенно: командовать парадом буду я. А Сталин — самый яркий пример «эффективного» руководства. Наверное, и Иван Грозный, которому недавно поставили памятник. Наверное, Екатерина Вторая, которую снова вспомнили — теперь в связи с тем, что она была за вакцинацию. За прививки, сохранилось об этом ее письмо. И народ, который любит царей, получает лозунг: идите вакцинироваться. Так что формула власти никуда не делась.

— Вы пишете книгу о Хрущеве. Его имя в истории неотделимо от ХХ съезда партии, осуждения практики и политики репрессий. Удивительное событие нашей истории, не до конца еще понятое.

— После смерти Сталина в руководстве страны было общее понимание, что дальше так нельзя. И Берия это понимал, и другие лидеры. Доклад называется секретным, потому что он не был зафиксирован в программе съезда. Говорят, что его произнесли ночью, — это не так. Утром. Действительно, съезд уже закончился, остались только делегаты. Но вскоре он был напечатан и передан во все партийные организации для ознакомления. Никакой тайны не было. Обсуждать или нет, нести его дальше в массы или нет — это, как говорится, уже вопросы организаций. Практически никто ничего не запрещал, хотя формально никаких инструкций Кремль не дал, что было огромной ошибкой.

В отношении Сталина была противоречивая картина все время перед съездом. Когда Сталин умер, практически сразу, уже на первом заседании, недавние соратники как будто начали отказываться от него, а с другой стороны — повторяли, что «Сталин наше все». То есть одной рукой делали одно, а другой — другое.

Хрущева, с одной стороны, в «Правде» цитировали, что мы идем курсом Сталина, а с другой, он говорил своим соратникам, что «у нас у всех руки по локоть в крови». Хрущев действительно был первым, кто уже тогда говорил о том, что мы не сможем сохранить партию, если перед ней не покаемся, «не разоружимся», как он говорил. То есть был в определенной степени инициатором этого процесса. Более молодые — Аристов, Поспелов, — они не возражали. Микоян, который всегда выбирал правильную сторону, тоже поддерживал. Молотов был недоволен, говорил, что надо говорить про перегибы, но аккуратно. Были такие разговоры. Маленков был главным помощником Сталина, все за ним записывал, выполнял, и потом его Хрущев объявил каким-то избыточным сталинистом, но Георгий Максимилианович не был большим сталинистом, чем они остальные. Он просто был больше служакой, чем другие.

А вот порыв «разоблачиться перед» партией присутствовал. Хрущев был человек эмоциональный, заводной, горел энтузиазмом. Спорили о том, когда лучше делать доклад, может быть, на следующем съезде, и Хрущев говорил, что будет уже поздно. Уже возвращались люди из лагерей, рассказывали о том, что было. Однако помимо интереса сохранить свои позиции было и реальное стремление обновления.

В докладе использовали воспоминания тех коммунистов, которые сидели. Поспелов подготовил основной текст. Не было ясно, как много надо сказать о преступлениях Сталина и сталинизма, какому количеству партийцев. Есть разные воспоминания. Шепилов в своих мемуарах «Не примкнувший» (кажется, сын за него дописал) прямо говорит, как Хрущев отвел его в сторону и сказал, что они вдвоем должны противостоять сталинистам и рассказать обо всем. То есть они вдвоем против остальных. Это неправда, потому что никто, даже Молотов, не возражал против самого доклада, их волновали формулировки и время. Конечно, если бы Молотов, Ворошилов и Буденный могли обойтись без необходимости осуждения прежнего курса, они бы и жили себе спокойно. Но лавина уже пошла. Ее было не остановить.

— Для многих разоблачение культа и практики репрессий, осуждение Сталина стали шоком.

— Об этом много написано. Улицкая писала, как люди в обморок падали, когда узнавали, что Сталин умер. Мама рассказывала, как Нина Буденная, дочка Семена Михайловича, билась в школе в истерике, буквально головой о парту, горевала, что умер Сталин, нее были длинные косы, они тряслись, как змеи. Потом пришла домой и спросила у отца, как же будем жить без Сталина. На что он ответил: будем жить еще лучше. То есть уже все все понимали.

Так что весь вопрос был не в секрете, а в процедуре. В том числе думали, как это также вынести в мировое пространство.

Очень много мифов о том, как о докладе узнали на Западе, будто бы польский журналист Граевский передал его израильтянам. Но доклад был совершенно официально у Пальмиро Тольятти, у Мориса Тореза, у всех коммунистов, так и попал в «Нью-Йорк таймс». Некоторые западные исследователи говорят: Хрущев не мог удержать тайну. Но Хрущев после смерти польского лидера Берута в начале марта поехал на похороны в Варшаву, выступил и рассказал всем то же самое, что и на съезде. Он хотел, чтобы как можно больше коммунистов об этом знали. Эти мифы о докладе не что иное как часть антихрущевской и просталинской пропаганды, будто бы он все сам придумал и затеял. Но он на самом деле искренне считал, что партия должна обновиться, переродиться и начать все сначала, чтобы была партия с человеческим лицом. И его многие поддерживали.

— Партия Ленина.

— С человеческим лицом, когда она сама выходит к народу. В этом смысле Хрущев был публичным политиком и равнялся в каком-то смысле на первых коммунистов, которые шли к народу, общались. Это потом уже они засели в кабинетах и отгородились от масс, спускаясь к людям только по красной ковровой дорожке. Хрущев вернул в каком-то смысле партии ленинско-бухаринскую простоту, человечность.

— Это сопровождалось реальным улучшением жизни людей. Расселили коммуналки, построили «Черемушки» во многих городах из пятиэтажек, общественные туалеты появились…

— Туалетам, кстати, Сталин еще уделял внимание. Но поворот к человеку был важен. Светлана Алексиевич вспоминала, как одна из ее бабушек-колхозниц впервые получила пенсию и хранила десятирублевую бумажку всю оставшуюся жизнь. Тогда зарплата была 200—300 рублей, то есть эти деньги были ничто, но она их хранила и называла «хрущевкой». Все было неровно, тяни-толкай, без продуманной стратегии, несмотря на плановую экономику, но стремления все же были вполне человеческие.

— Почему не состоялась полная десталинизация?

— Возвращаемся к двуглавому орлу. Что интересно в Хрущеве: у него инстинкты были очень демократические. Первые реакции всегда правильные. Но как только начиналась идеология — а она начиналась очень быстро, — находила коса на камень. Это не по-советски! Написал Пастернак «Доктора Живаго» — ах, какое безобразие. А потом, когда прочитал, уже на пенсии, сожалел, сказал, что скучная книга, нечего было запрещать.