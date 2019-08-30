Нижегородская журналистка продает свое интернет-издание KozaPress

Нижегородская журналистка Ирина Славина приняла решение продать свое интернет-издание KozaPress (или закрыть его совсем, если не найдется какого-то другого решения финансовых проблем). По ее словам, «Коза» все время существовала за счет донатов, потому что ее автор была против заказных материалов. О том, почему она решила так поступить со своим детищем, она рассказала NN.RU:

Сегодня я завишу только от читателей, и это честно. Так и должно быть. Нужна им «Коза» — мы выплывем. Нет — проект умрет, и туда ему и дорога. Как сказал однажды Леонид Парфенов, журналистика есть только в том обществе, где она нужна. Я с ним согласна.

В марте Ирину Славину задержали якобы за организацию незаконной акции. Главный редактор Koza.Press 24 февраля прошла по Большой Покровской с портретом Бориса Немцова. Полиция посчитала ее организатором несогласованного шествия. Суд оштрафовал Ирину на 20 тысяч рублей. Кстати, тогда один из свидетелей обвинения даже не узнал журналистку в зале суда.