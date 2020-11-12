Нижегородского журналиста осудили на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

В Нижегородской области журналиста и автора телеграм-канала «Сорокин хвост» Александра Пичугина оштрафовали на 300 тыс. руб. Его обвиняли по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

12 апреля Пичугин разместил пост о некоей «известной ФСБ» организации, которая через своих «адептов-смертников» организовывает массовое инфицирование людей. Вскоре после этой публикации журналисту позвонил сотрудник УФСБ и попросил удалить этот пост, что тот и сделал. Однако от преследования это не спасло: сотрудники УФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), провели силовой обыск в доме у Александра Пичугина, изъяв ноутбук и носители информации.

Обвиненный журналист доказывал, что это была его авторская саркастическая оценка, критикующая действия РПЦ, допустившей массовое собрание прихожан в храмах в период режима повышенной готовности и запрета на массовые мероприятия (позже богослужения в Нижегородской области были отменены). Защита просила оправдать журналиста, ссылаясь на свободу слова и мнений. Суду было предоставлено заключение независимого эксперта о метафоричности спорного текста.

Однако это заключение суд не признал, а взял за основу лингвистическую экспертизу следствия. Сотрудники ФСБ отрапортовали, что им не удалось выявить организацию, массово заражающую нижегородцев новой инфекцией. Кроме того, показания о своем восприятии текста дали несколько свидетелей, в том числе и Илья Савинов, постоянный заявитель на несистемных нижегородских оппозиционеров, которые называют его «стукачем». В итоге суд решил, что Александр Пичугин распространил как утверждение факта недостоверную и общественно опасную информацию, которая, если бы ее прочитало множество лиц, могла вызвать панику.

Прокуратура просила назначить журналисту два с половиной года ограничения свободы, однако суд решил наказать его по низшей планке. Александра Пичугина приговорили к штрафу в размере 300 тыс. руб. Также автору «Сорокина хвоста» суд предоставил рассрочку по уплате штрафа в течение 10 месяцев, учтя доходы журналиста, которому надо содержать неработающую жену с тремя детьми. Вероятно, обвинительный приговор будет обжалован, а читатели СМИ, в которых работает Александр Пичугин, уже предложили сброситься ему на уплату штрафа.