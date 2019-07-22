НМГ приобрела агентство по работе с блогерами

50% доля в Hype Agency поможет группе вслед за «Газпром-медиа» выйти на рынок инфлюэнс-маркетинга.

«Национальная медиа группа» (НМГ) приобрела 50% долей агентства HypeAgency, которое занимается проведением рекламных кампаний в сети с помощью блогеров и созданием контента для таких кампаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя холдинга.

Основатель HypeAgency Григорий Зорин подтвердил информацию о сделке. Для развития HypeAgency и нужен был такой крупный партнер, как НМГ: теперь агентство получит доступ к пакетным рекламным сделкам, а его блогеры — к продвижению через медийные ресурсы холдинга. НМГ владеет каналами РЕН ТВ и «Пятый», а также «СТС Медиа» с её телеканалами.

У HypeAgency есть эксклюзивные контакты с 19 блогерами, среди них Дарья Граф, Демьян Волков, Рома Acorn. Блогеры снимают видео о моде, красоте, музыке, путешествиях, компьютерных играх, киберспорте, феминизме, равноправии и т. д. У каждого из них от 150 000 до 1 млн подписчиков на YouTube или в Instagram. Совокупный охват блогеров, с которыми HypeAgency работает эксклюзивно, — 40 млн, утверждает Зорин, но по заказу клиентов агентство также договаривается о размещениях со многими другими известными блогерами и звездами шоу-бизнеса.

Президент НМГ Ольга Паскина говорит, что сделка позволит холдингу насытить медиапространство новыми форматами, актуальными для молодой аудитории, но деталей сделки не раскрывает. Партнеры собираются производить вместе шоу и сериалы для дистрибуции в интернете, добавил Зорин.

Рынок инфлюэнс-маркетинга активно растёт. Молодые потребители при выборе товаров и услуг всё чаще обращают своё внимание на рекомендации знакомых и так называемых лидеров мнений — звезд шоу-бизнеса и спорта. Поэтому рекламодатели начинают активнее привлекать таких лидеров к маркетинговым кампаниям. Данный сегмент, по мнению аналитиков, является основным драйвером роста рынка digital- рекламы в ближайшие три года.

Напомним, недавно об инвестиции на рынке инфлюэнс-маркетинга сообщил холдинг «Газпром-медиа» — он приобрел существенную долю в компании HappyMondayFamily. В холдинг входят Happy Monday — один из лидеров на рынке агентств по работе с блогерами, премиальная сеть мобильной рекламы HPMD Network, платформа для дистрибуции видео и платформа для работы с микроблогерами Influencer, а также продюсерский центр брендированного контента.