Гасан Гусейнов: «Никакой "новой этики" не существует»

Так случилось, например, с феминитивами в России. В советской практике, начиная с 1930-х годов, происходило постепенное вытеснение традиционных феминитивов. Мы все помним школьное правило, согласно которому названия профессий употреблялись в мужском роде. И во множественном числе слова в мужском роде покрывали все значения. Никому не могло бы прийти в голову неэкономно говорить, что, например, в мире насчитывается столько-то японок и японцев. Только — японцев! Но в середине 1960-х годов лингвисты забили тревогу, и даже появились публикации, например, о странностях награждений известных артисток, скажем, званием «заслуженного артиста РСФСР». Как же так, возмущался известный лингвист, почему не артистка. Но с наступлением брежневской эпохи тема эта заглохла на два десятилетия и вновь всплыла только в начале нынешнего века — уже как почти политическая. Оказалось, что отсутствие феминитивов и нарочито презрительное к ним отношение это не что иное, как речевой симптом мощного мужского шовинизма, царящего и в позднесоветском, и в постсоветском обществе. А новый взгляд на само описание человеческих существ должен мало-помалу завоевывать для себя то пространство, которое феминитивы в русской речи занимали уже в XIX веке, но лишились его в годы укрепления так называемого деревянного советского языка.

Возникла и в самом деле этическая дилемма. С одной стороны, есть общество, боготворящее себя само в отношении традиционной грамотности, а с другой — то же общество, пожелавшее социального, культурного, антропологического, если угодно, равенства.

Можно прямо сказать — женщина в Советской России была примерно тем же, чем в США были негры. Она была в определенной степени даже социально беззащитнее: всякий советский человек помнит женщин, занятых тяжелым физическим трудом на железной дороге, в трамвайных депо, на стройках.

Я и лошадь, я и бык,

Я и баба, и мужик.

Так было не только во время Второй мировой войны, так было до самого последнего времени.

На Западе новое понимание — что женщина нуждается в равноправии с мужчинами, что чернокожих нужно называть как-то поуважительнее, просто мы все никак не найдем всех устраивающих слов, что, вообще говоря, никого не нужно клеймить или публично объявлять принадлежащим к какому-то неполноценному меньшинству, — на Западе все это было не одно разом пришедшее понимание, которое потом административными методами превратили в некую единую идеологию, как часто думают и пишут в России.

Все эти понимания — лишь отдельные, разрозненные узлы огромной сети, накинутой на общественное сознание давным-давно, но только в последнее время ставшей хорошо видимой. Особую видимость сети, которую называют «новой этикой», придал всплеск движения #BLM, «жизнь черного (тоже) имеет значение» после убийства белым полицейским мелкого наркодилера Флойда. Основной смысл движения, выросшего из осмысления этого эпизода, прост: никто, даже отвратительный наркодилер, внушавший страх не только полицейскому при исполнении обязанностей, но, возможно, всякому первому встречному, не должен умирать такой смертью — от рук полицейского, слышавшего мольбу жертвы.

Некоторые люди (в том числе и члены семьи покойного) приняли посмертное и довольно карикатурное превращение Флойда в чуть ли не светоча этой самой «новой этики». Но это обманчивое впечатление. Более точной остается базовая интерпретация: черные люди находятся в угрожаемом меньшинстве. Необходим новый общественный договор, который фактически, а не только формально обеспечил бы это черное (да и всякое другое) меньшинство равными правами с «большинствами».

И здесь образцом общественного движения, в рамках которого на Западе за несколько десятилетий сложился новый общественный договор, стало движение сообществ ЛГБТ+, точнее — сообществ, выступающих за права геев, лесбиянок, транссексуалов в современных государствах. Именно защита прав этого меньшинства или целой группы меньшинств оказалась крайне успешной, и теперь по степени свободы открытых однополых союзов можно безошибочно увидеть, как радикально изменились общества, в которых каждый человек оказался реально новой сущностью. Здесь есть свой парадокс. В советское время существовал такой бюрократический термин — «семья из одного человека»: он был необходим при распределении так называемой жилплощади. Просто человеку, одиночке, отдельная квартира не полагалась — только комната в общей квартире. Для отдельной квартиры он должен был быть повышен в звании — до семьи, и только тогда мог на что-то претендовать. Но есть в этом термине и предчувствие того, что потом назовут «новой этикой», этикой уважения к одиночке.

Торжеством действительно «новой этики» стал бы в России внутренний запрет на высказывания типа: «когда же ты, наконец, замуж-то выйдешь?», или «когда же вы детей-то заведете, скоро тридцать или сорок?», или «сколько ж ты холостяком-то будешь ходить?».

Обращения к ребенку: «тебя выдрать мало!» или «ты как с матерью разговариваешь, скотина?!» — это часть повседневности.

Глубинного внутреннего запрета на такие слова нет, вот почему широкое движение за социальное обновление снизу воспринимается как какая-то «новая этика», тогда как это — просто этика.