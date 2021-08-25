Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ» из-за разногласий с руководством

В своем телеграм-канале спортивный журналист объявил об уходе с «Матча». Это связано с последним редакционным заданием (интервью с Павлом Мамаевым), которое Арустамян получил от руководства. Эту информацию также подтвердили в официальном твиттере телеканала.

«Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду».

По словам журналиста, это противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Нобель Арустамян также пытался убедить руководство «Матч ТВ» не пускать интервью в эфир, однако прийти к компромиссу стороны не смогли.

«МатчТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов».