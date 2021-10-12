Нобелевская премия мира 2021: мнения журналистов и медиаэкспертов

Что вы испытали, когда услышали о том, что Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, разделив ее с филиппинской журналисткой Марией Рессе? Что может значить это решение нобелевского комитета для журналистов и журналистики в целом? С этими вопросами ЖУРНАЛИСТ обратился к журналистам, медиаэкспертам и преподавателям факультетов журналистики.

Алексей Полухин, генеральный директор ЗАО «ИД «Новая газета»

Это значит, что все было не зря. И что все еще будет. Это чувство справедливости.

Ольга Боброва, редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты»

В ту секунду, когда было оглашено имя лауреата Нобелевской премии мира, я, как и все в нашей редакции, испытала огромное счастье, и все мы в этот день летали. И было ощущение, что как будто это лично мой день рождения, юбилей. С разных концов мира звонили и поздравляли нас бывшие герои, друзья, родственники, друзья друзей, люди, с которыми я даже не знакома лично и которые знают, что я работаю в «Новой газете».

Это было ощущение колоссальной причастности огромного числа людей к нашей общей радости. И это, конечно, укрепляет нас в нашей уверенности, что дело, которое мы делаем, нужно, что оно востребовано, что люди смотрят с нами в одну сторону и таких людей много.

Что даст это газете и российской журналистике? Это защита на какое-то время. Это билет против наездов на какое-то время. Связываться открыто или подковерно с газетой, чей главный редактор является нобелевским лауреатом, несколько сложнее, чем просто гнобить «Новую газету». Я думаю, что в целом для российской журналистики это очень хорошая штука. Она всем нам дает надежду на то, что весь остальной мир смотрит, как мы здесь кувыркаемся и готов нас как-то поддержать. И аппетиты внутренних хищников чуть-чуть поумерит на какое-то время.

Галина Лазутина, факультет журналистики Московского государственного университета им. МВ. Ломоносова

Я отправила Дмитрию и его коллегам в «Новую газету» поздравление, в котором есть такие слова: «Мир признал ценность честного слова. Ура-ура-ура!!!»

Ева Меркачева, обозреватель «Московского комсомольца»

У меня есть удивительное чувство, которое не покидает меня до сих пор, как будто мы какой-то порог преломили. Как будто что-то такое произошло в пространстве и в мире и дальше будет только легче и лучше. Не знаю, почему… Может быть, это мое какое-то особое восприятие? Но присуждение Нобелевской премии Дмитрию Муратову — это был знак того, что журналистика стала главной силой.

В то время, когда бесконечно борются между собой разные кланы, когда интересы экономики превалируют, когда правительства разных стран человеческие ценности попирает и не ставит ни во что свободу слова. И в это время мы понимаем, что журналистка выходит на первый план.