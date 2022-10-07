Нобелевскую премию мира присудили российской правозащитной организации «Мемориал»*

Нобелевская премия мира-2022 за защиту прав человека в своих странах присуждена российской правозащитной организации «Мемориал»*, украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому правозащитнику, адвокату Алесю Беляцкому.

Нобелевский комитет отметил, что лауреаты представляют гражданское общество в своих странах и на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан.

Напомним, что ранее лауреатами премии мира становились академик Андрей Сахаров (1975 год) и президент СССР Михаил Горбачев (1990 год). В 2021 году Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса.

*Признан в РФ иноагентом и ликвидирован