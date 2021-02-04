Ночью в Москве были задержаны 6 журналистов и пострадал 1 блогер в жилете «Пресса»

Задержаны корреспонденты «Росбалта» Алексей Волошинов и Станислав Корягин. Их отвезли в ОВД Коньково. При них были все документы и жилеты «Пресса». После вмешательства Союза журналистов России, они были освобождены.

Задержали журналистов «Важных историй» Екатерину Аренину, а также сотрудницу The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней. Журналисток отпустили из ОВД.

Силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете «Пресса» и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера проведут служебную проверку.

Задержали журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, освещавшего акцию протеста. Ему грозит до 15 суток ареста.