Роскомнадзор попросил МВД проверить статью с сайта «Батенька, да вы трансформер» о женщине, употребляющей героин

Роскомнадзор попросил МВД проверить на предмет нарушения законодательства статью сайта «Батенька, да вы трансформер» о женщине, употребляющей героин. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

После заключения МВД ведомство рассмотрит вопрос о блокировке сайта, следует из сообщения. Редакция сайта «Батенька, да вы трансформер» на момент публикации новости не прокомментировала ситуацию.

Статья под названием «Героин — собственность модели» была опубликована 18 декабря. Она посвящена женщине, которая, как утверждается, «употребляет героин в течение десяти лет и почти не скрывается». Редакция назвала материал «первым текстом в рамках долгоиграющего исследования места героина в современной России».

Материал вызвал критику в соцсетях; в частности, бывший шеф-редактор «Батеньки» Ольга Бешлей раскритиковала статью за формирование впечатления, «что на героине можно сидеть чуть ли не без вреда для здоровья».