Почта России дает старт декаде скидок на подписку

Декада подписки в России пройдет с 16 по 26 мая. Россияне смогут со скидками до 40 % подписаться на газеты и журналы на 2-е полугодие 2019 года.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10 % для федеральных и на 15 % для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств — на 5 % и на 10 % соответственно.

Оформить подписку можно как онлайн на сайте podpiska.pochta.ru из любой точки мира, так и в отделениях почты.

Также в ряде регионов в почтовых отделениях пройдут дни подписчика, во время которых россияне смогут задать интересующие их вопросы редакторам популярных изданий и узнать о новых и интересных проектах.

В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается благотворительная подписка в рамках акции «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на печатный журнал и газету в адрес выбранного социального учреждения из любого региона России — конкретного детского дома, дома-интерната, библиотеки, хосписа или дома престарелых. На подписку в подарок также распространяются скидки в рамках Весенней декады.

Источник и фото: Пресс-служба ФГУП «Почта России»