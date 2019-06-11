МВД решило прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Решение связано с недоказанностью вины Голунова, пояснил министр. Он пообещал, что уже сегодня Голунова отпустят из-под домашнего ареста.

Заявление минисра опубликовано на сайте МВД:

По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены