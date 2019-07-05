Объявлен Всероссийский конкурс для молодых журналистов

Объявлен Всероссийский конкурс публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально-значимые темы, «Вызов-XXI век». Дедлайн 1 сентября 2019 года.

Организаторы: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб.

К участию приглашаются молодые журналисты (до 25 лет) — работники СМИ, а также нештатные авторы.

Номинации

Принимаются интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы, опубликованные в печати и Интернете в августе 2018 — июле 2019 года по номинациям:

• «Вызов – политика и экономика»

• «Вызов – портрет современника»

• «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения»

• «Вызов – культура и искусство»

Призы

16 авторов работ — победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы, дипломы Роспечати и ценные подарки.

Контакты

Работы принимаются по адресу: conkursvizov@pr-club.com

Сайт конкурса

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