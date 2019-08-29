Cosmopolitan Shopping первым в России поместил на обложку виртуальную модель

Глянцевое издание Cosmopolitan Shopping в честь своего юбилея первым в России выпустило номер с виртуальной моделью на обложке. Лицом выпуска стала Ася Страйк.

Номер вышел с двумя разными обложками и элементами дополненной реальности. Отсканировав QR-код на первой полосе, читатели могут «оживить изображение», а также скачать маску для Instagram.

Как отметили в Cosmopolitan, издание активно использует digital-технологии:

Instagram так прочно вошел в нашу жизнь, что грань между реальным и виртуальным окончательно стерлась, а моделей потеснили цифровые инфлюенсеры. Ася Страйк — одна из первых амбассадоров Российской кибер-реальности.

В издании добавили, что Cosmopolitan Shopping также отметил 15-й день рождения интервью с Асей Страйк в новом номере.