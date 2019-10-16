Работа

Стоит ли звонить потенциальному работодателю

Работодатели рассказали Mediajobs.ru, как относятся к кандидатам, которые звонят им сами

Откликаясь на вакансию, соискатель делает первый шаг — следующий, по идее, должен быть за работодателем. Но некоторым хочется проконтролировать ситуацию, удостоверившись в том, что резюме дошло до адресата и было просмотрено. В этом нет ничего плохого, если не перестараться.

— Если вы понимаете, что точно подходите на предлагаемую вакансию, то вполне уместно дня через три после отклика написать представителям компании на почту или даже в соцсетях, — советует Дмитрий Чинарев, HR-директор Ivideon. — Случается всякое, и ваше резюме по разным причинам, — начиная от технических, заканчивая человеческим фактором, — могло просто не дойти до отдела по подбору персонала. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы лишний раз убедиться, что информация была получена и направлена правильным людям.

Не нужно звонить сразу после отправки резюме, срок в 2-3 дня считается оптимальным, потому что рекрутер скорее всего уже увидел резюме, но пока вряд ли успел забыть о нем.

 

Почему он не звонит?

В конце собеседования вам обещали позвонить, но время идет, а телефон молчит. Чем в это время занят рекрутер или работодатель? Вариантов несколько: возможно, вакансию закрыли, но забыли убрать с сайта, или выбирают из множества кандидатур. А может, на обратную связь просто не хватает времени.

— Многие компании до определенного этапа развития не имеют ни собственного HR-департамента, ни даже отдельного специалиста по подбору кадров, — говорит Елена Чернякова, руководитель проекта «Виртуальный пиарщик Pressfeed». — Мы регулярно ищем пиар-менеджеров. Подбором, звонками, оценкой тестовых заданий и собеседованиями занимаюсь я, как руководитель отдела. И если для HR-специалиста в крупной компании просмотреть отклики, ответить, позвонить — это прямые трудовые обязанности, то я совмещаю этот процесс с основной работой. Приходится выделять на «HR-нужды» небольшую часть рабочего времени и придумывать тайм-менеджмент, который позволит не завязнуть в этой задаче, забросив важные дела. Сейчас мы открыли вакансию удаленного пиар-менеджера в Санкт-Петербурге. В течение первой недели я раз-два в день просматриваю отклики. Помечаю те, что интересны, сразу отказываю тем, кто точно не подходит. Когда накапливается определенный пул подходящих кандидатов, я выделяю время на то, чтобы позвонить им и провести первое короткое телефонное интервью, затем предлагаю выполнить тестовое задание. Рассылаю письма, мы обсуждаем дедлайны ответов с кандидатами. Одновременно приходят новые кандидаты, процессы параллелятся: один уже выполнил тестовое задание, другой только прислал отклик и ждет ответа, с третьим мы только что поговорили по телефону, четвертый пришел на собеседование. Сойтись все процессы должны в одной временной точке: оффер подходящему кандидату и сообщения всем остальным, кто потратил время на прохождение тестового, общение по телефону, лично или в скайпе. В итоге время ожидания на каждом из этапов у разных кандидатов может значительно различаться. И у кого-то может возникнуть вопрос: а они там еще кого-нибудь ищут или просто мне забыли ответить?

Могут быть и другие причины. К примеру, на собеседовании работодателю показалось, что соискатель не проявил интереса к обсуждаемой позиции. В таком случае ответа можно и не дождаться.

— Мы ценим время людей, которые приходят к нам на собеседование, поэтому стараемся давать обратную связь всем, — сообщает Дмитрий Чинарев. — В редких случаях во время собеседования видно, что человек прямо по ходу интервью теряет интерес. Это нормально, собеседования для того и существуют, чтобы компания могла посмотреть работника, а работник — компанию. Только в том случае, когда соискатель явно не заинтересован в предлагаемой вакансии, можем не перезвонить, но обязательно сохраним его резюме на случай, если появится что-то для него более подходящее.

 

Режим ожидания

Отправить резюме и ежедневно проверять почту, сходить на собеседование и снова томиться в ожидании звонка. Поиск работы — занятие для терпеливых. Сколько стоит сохранять надежду и когда пора признаться себе, что вам не перезвонят?

 Если вы понимаете, что точно подходите на предлагаемую вакансию, то вполне уместно дня через три после отклика написать представителям компании на почту или даже в соцсетях

— Давать обратную связь кандидату — это правило хорошего тона, — считает Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления. — Либо в процессе, либо в оговоренные сроки. И это не должно обсуждаться. Компания, дорожащая своей репутацией, обязательно даст ответ соискателю в течение двух недель с момента последнего собеседования.

— Срок обратной связи обычно оговаривается индивидуально с кандидатом на собеседовании, — рассказывает Дмитрий Чинарев. — Если позиция в компании только что открылась, то может понадобиться время для просмотра нескольких соискателей, поэтому срок ответа иногда достигает 2-3 недель. Ivideon — это IT-компания, последние годы мы постоянно расширяем команду разработчиков. Здесь все немного проще — уже после второго собеседования понятно, подходит нам специалист по своему набору навыков или нет, поэтому перезвонить можем практически сразу.

 

После собеседования

Из компании, в которую вы отчаянно стремились попасть, наконец перезвонили, чтобы предложить оффер. А вы в это время уже подписываете договор в отделе кадров организации с более оперативными рекрутерами. И гадаете, могло ли все сложиться по-другому, если бы вы сами позвонили в компанию мечты и узнали, как прошло ваше собеседование. Нормально ли проявить такого рода инициативу? Как относятся к этому работодатели?

— Я не вижу ничего плохого в том, что кандидат позвонит уточнить, дошло ли его письмо с тестовым заданием, принято ли финальное решение, — считает Елена Чернякова. — Главное — звонить и писать строго в рабочее время и не быть излишне назойливыми. Кроме того, корректным, уместным звонком или письмом соискатель может подчеркнуть свое отношение к бизнес-этикету и дополнительно обозначить свой интерес к вакансии.

— В целом, в звонке нет ничего плохого, — соглашается Дмитрий Чинарев. — Единственное — это может быть не очень удобно, потому что кандидатов довольно много, и HR-специалист не всегда поймёт, с кем разговаривает по телефону. Поэтому самый простой и эффективный способ — сначала написать на почту, в социальную сеть или Telegram, WhatsApp. Дополнительный плюс такого способа напомнить о себе — у специалиста по подбору персонала будет время, в случае необходимости, собрать обратную связь от коллег, чтобы более полно ответить на запрос.

Звонить можно не только для того, чтобы узнать, приняли на работу или нет, — обратная связь поможет учесть свои ошибки и, возможно, успешно пройти следующее собеседование.

Иллюстрация: shutterstock.com
Источник: mediajobs.ru
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16 октября 2019

Окт 16, 2019

Работа

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