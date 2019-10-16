Стоит ли звонить потенциальному работодателю

Откликаясь на вакансию, соискатель делает первый шаг — следующий, по идее, должен быть за работодателем. Но некоторым хочется проконтролировать ситуацию, удостоверившись в том, что резюме дошло до адресата и было просмотрено. В этом нет ничего плохого, если не перестараться.

— Если вы понимаете, что точно подходите на предлагаемую вакансию, то вполне уместно дня через три после отклика написать представителям компании на почту или даже в соцсетях, — советует Дмитрий Чинарев, HR-директор Ivideon. — Случается всякое, и ваше резюме по разным причинам, — начиная от технических, заканчивая человеческим фактором, — могло просто не дойти до отдела по подбору персонала. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы лишний раз убедиться, что информация была получена и направлена правильным людям.

Не нужно звонить сразу после отправки резюме, срок в 2-3 дня считается оптимальным, потому что рекрутер скорее всего уже увидел резюме, но пока вряд ли успел забыть о нем.

Почему он не звонит?

В конце собеседования вам обещали позвонить, но время идет, а телефон молчит. Чем в это время занят рекрутер или работодатель? Вариантов несколько: возможно, вакансию закрыли, но забыли убрать с сайта, или выбирают из множества кандидатур. А может, на обратную связь просто не хватает времени.

— Многие компании до определенного этапа развития не имеют ни собственного HR-департамента, ни даже отдельного специалиста по подбору кадров, — говорит Елена Чернякова, руководитель проекта «Виртуальный пиарщик Pressfeed». — Мы регулярно ищем пиар-менеджеров. Подбором, звонками, оценкой тестовых заданий и собеседованиями занимаюсь я, как руководитель отдела. И если для HR-специалиста в крупной компании просмотреть отклики, ответить, позвонить — это прямые трудовые обязанности, то я совмещаю этот процесс с основной работой. Приходится выделять на «HR-нужды» небольшую часть рабочего времени и придумывать тайм-менеджмент, который позволит не завязнуть в этой задаче, забросив важные дела. Сейчас мы открыли вакансию удаленного пиар-менеджера в Санкт-Петербурге. В течение первой недели я раз-два в день просматриваю отклики. Помечаю те, что интересны, сразу отказываю тем, кто точно не подходит. Когда накапливается определенный пул подходящих кандидатов, я выделяю время на то, чтобы позвонить им и провести первое короткое телефонное интервью, затем предлагаю выполнить тестовое задание. Рассылаю письма, мы обсуждаем дедлайны ответов с кандидатами. Одновременно приходят новые кандидаты, процессы параллелятся: один уже выполнил тестовое задание, другой только прислал отклик и ждет ответа, с третьим мы только что поговорили по телефону, четвертый пришел на собеседование. Сойтись все процессы должны в одной временной точке: оффер подходящему кандидату и сообщения всем остальным, кто потратил время на прохождение тестового, общение по телефону, лично или в скайпе. В итоге время ожидания на каждом из этапов у разных кандидатов может значительно различаться. И у кого-то может возникнуть вопрос: а они там еще кого-нибудь ищут или просто мне забыли ответить?

Могут быть и другие причины. К примеру, на собеседовании работодателю показалось, что соискатель не проявил интереса к обсуждаемой позиции. В таком случае ответа можно и не дождаться.

— Мы ценим время людей, которые приходят к нам на собеседование, поэтому стараемся давать обратную связь всем, — сообщает Дмитрий Чинарев. — В редких случаях во время собеседования видно, что человек прямо по ходу интервью теряет интерес. Это нормально, собеседования для того и существуют, чтобы компания могла посмотреть работника, а работник — компанию. Только в том случае, когда соискатель явно не заинтересован в предлагаемой вакансии, можем не перезвонить, но обязательно сохраним его резюме на случай, если появится что-то для него более подходящее.

Режим ожидания

Отправить резюме и ежедневно проверять почту, сходить на собеседование и снова томиться в ожидании звонка. Поиск работы — занятие для терпеливых. Сколько стоит сохранять надежду и когда пора признаться себе, что вам не перезвонят?