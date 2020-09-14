Как государства бьются с социальными медиа за право на цензуру

Традиционные медиа, представители англосаксонской медиаэлиты сегодня оказались заложниками социальных сетей, которые де-факто контролируют доступ к аудитории. Политические лидеры, осознав что к чему, забыли про традиционную прессу и стараются договориться с новыми «привратниками» — соцсетями. Давайте посмотрим на поле этого эпичного побоища.

Bloomberg сообщает (29 мая 2020), что конфликт президента США Дональда Трампа и Twitter вышел на новый уровень после подписания Закона о социальных сетях. Руководство Twitter закрыло комментарии к одному из постов Трампа (о протестах в Миннеаполисе) и сообщило о том, что данный пост нарушает правила сервиса, которые запрещают оправдывать насилие.

Отношения между Дональдом Трампом и социальными медиа и так были довольно напряженными (достаточно вспомнить, что происходило в газетах во время выборов. Подробнее об этом можно прочитать тут), но после этих событий страсти накалились еще сильнее. Правительство Франции даже предложило Twitter перенести их офис в Париж в случае дальнейшей эскалации конфликта. А исполнительный приказ Трампа об ограничении раздела 230 Закона о пристойности в сфере коммуникаций (the Communications Decency Act), освобождающий провайдеров и социальные медиа от ответственности, подписанный еще 28 мая, вступил в действие. Гайки закручиваются, однако не похоже, чтобы Twitter был этим напуган.

Несмотря на стычки с Трампом, Twitter, тем не менее, заботится о национальной безопасности США. В начале июня более 32000 российских, китайских и турецких аккаунтов были перманентно удалены, поскольку администрация Twitter посчитала их политически ангажированными. В августе 2020 соцсеть начала маркировать аккаунты СМИ и журналистов, связанных с государством или получающих госфинансирование.

Похожими чистками аккаунтов, которые потенциально могут повлиять на мнение избирателей, постоянно занимается и Facebook. Государственные или связанные с государством аккаунты СМИ эта крупнейшая соцсеть маркирует еще с июня 2020.

Таким образом, Twitter демонстрирует: он готов защищать интересы государства, чтит институт президентства, но это не значит, что он должен во всем потакать конкретному президенту.

Главный конкурент Трампа от демократов на предстоящих в ноябре 2020 выборах президента США, Джо Байден, в свою очередь, набросился на Facebook, заявив, что компания не смогла остановить поток направленной дезинформации (11 июня 2020), влияющей на расклад политических сил в стране. В первую очередь, он имел в виду заявления Трампа, которые появляются и в этой соцсети.

Если Twitter пошел на открытую конфронтацию с действующим президентом, сразу пометив посты Трампа как потенциально ложные или вводящие в заблуждение, то Facebook предпочел сохранить пусть и спорный, но нейтралитет. «Позиция нашего сервиса заключается в том, что вы должны быть в состоянии сказать то, что хотите, если не причиняете этим конкретного вреда, и мы перечислим, что конкретно подразумевается под словом «вред» и будем с этим бороться», — заявил глава Facebook Марк Цукерберг в ответ на претензии Байдена.

Однако, сотрудники Facebook не согласились с позицией основателя: отказ удалять пост Трампа вызвал их массовые увольнения. Тут же начался и бойкот соцсети со стороны рекламодателей. Среди них оказалась в том числе и корпорация Uniliver, потратившая в прошлом году на рекламу в Facebook около 42 миллионов долларов. Все это привело к падению стоимости акций соцсети сразу на восемь процентов. Впрочем, вскоре стоимость акций вернулась к изначальному значению, а вскоре и вовсе возросла.

Байден остался недоволен: «Ребята, мы видели в 2016 году, что может произойти, когда социальные медиа остаются бесконтрольными и позволяют распространять дезинформацию. Это ставит под угрозу саму честность наших выборов. Мы просто не можем допустить, чтобы это повторилось в 2020 году».

Как мы видим, соцсети агрессивно реагируют на попытки политиков повлиять на принципы цензуры, принятые на площадках. Однако в некоторых случаях и политикам выгоден частный, а не государственный статус соцсетей.

27 февраля 2020 года видеохостинг YouTube удалил рекламу (а следовательно, и возможность заработка на площадке) из десятков видеороликов с канала PragerU, установив некоторые из них в «ограниченный режим» (просмотр только для взрослых). Этот канал рассказывает о различных правых идеологиях, в том числе консерватизме. Его автор Деннис Прагер обратился в суд, заявив, что компания нарушает первую поправку Конституции США о свободе слова.

Однако суд постановил, что YouTube — это не «общественный форум», который должен гарантировать права пользователей на свободу слова, а частная корпорация, поэтому он не попадает под действие первой поправки. Несмотря на то, что такое решение суда кажется очевидным, были известны случаи, когда данный закон применялся к компаниям, ставшим «государственными акторами», выполняющими публичную функцию. YouTube тоже полностью попадает под эти критерии. Однако в этот раз суд решил трактовать первую поправку буквально.

В итоге, несмотря на усилия Денниса, вернуть монетизацию на ролики не удалось, впрочем, канал до сих пор существует, и количество подписчиков на нем регулярно увеличивается.

Под бдительное око блюстителей национальной безопасности попал и китайский TikTok. Не так давно его заблокировали в Индии, а прямо сейчас он находится на грани блокировки в США. Как же вышло, что на первый взгляд безобидная соцсеть с короткими видео,танцами и шутками попала в немилость регуляторов?

Дело в том, что владельца TikTok, китайскую компанию ByteDance, подозревают в передаче пользовательских данных коммунистической партии Китая. После скандала с компанией Cambridge Analytica мы уже знаем, что можно делать с такими данными: таргетировать на них политическую рекламу и влиять на исход голосования.

По данным The Economic Times на момент блокировки в Индии охват приложения насчитывал не менее двухсот миллионов пользователей, а в Америке, исходя из заявления представителя Tiktok в интервью с ABC News, около ста миллионов. При этом генеральный директор компании Кевин Майер заявил о готовности раскрыть исходный код TikTok, чтобы его могли проверить эксперты и убедиться тем самым в отсутствии утечки данных.

Правительство США предложило TikTok единственный возможный вариант продолжить работу в стране: выкуп американской дочки TikTok местной корпорацией. По решению Трампа, на переговоры было выделено сорок пять дней, начиная с третьего августа. Так что о судьбе этой соцсети мы узнаем совсем скоро.

Интерес к покупке сервиса проявили Microsoft, Oracle и, казалось бы, непрофильный инвестор — сеть магазинов Walmart. Представитель последней заявил, что «покупка TikTok US в партнерстве с Microsoft даст Walmart способ привлечь и обслуживать многоканальных клиентов, а также расширить наш рынок и рекламный бизнес». Другими словами — для Walmart это отчаянная попытка противопоставить хоть что-то империи Amazon.

Подводя итоги, можно сказать, что формально государство пока в состоянии диктовать социальным медиа правила игры. Хотя у стороннего наблюдателя все чаще возникает ощущение спектакля. За видимым противостоянием скрываются банальные торги.

Новая медиаэлита руками государства расправляется с конкурентами (см. кейс с TikTok или симметричную историю про патентные войны Apple c Huawei). Государство требует плату лояльностью за свои услуги по охране виртуальных границ. За громкими словами о защите демократии и цифрового суверенитета часто угадывается формула: «в бизнесе нет друзей и врагов, есть только интересы». Равно как в политике.