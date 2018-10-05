Издание перешло в онлайн. А читатели — нет

Печатные читатели не становятся цифровыми. Зато там, где закрываются газеты, растут местные сайты
Что происходит, когда газета закрывает печатную версию и объявляет о переходе в интернет? Таким вопросом задались британские ученые Нил Турман и Ричард Флетчер. Они проанализировали поведение аудитории британской The Independent, которая после 30 лет в печати перешла в 2016-м году полностью в интернет.
Увы, ответ не утешителен. Аудитория не переходит за своим изданием в сеть. Причина проста — привычки цифрового потребления совсем иные, чем потребления бумажного. Читатель газеты больше привязан к бренду издания, чем цифровой читатель. В интернете читатель легко отвлекается и уходит.
Больше того: для значительной части пользователей интернета вход в режим медиапотребления пролегает через социальные сети. А там медиабренды вообще не воспринимаются как отдельные площадки новостей. Потребление квантуется до уровня анонса, который ведет к статье (и то в лучшем случае, часто читателю хватает и анонса). Пользователю соцсетей почти безразлично, в каком именно СМИ статья опубликована.
Поэтому переход издания из принта в онлайн не означает перехода аудитории, и, наоборот, почти всегда означает потерю аудитории. В лучшем случае удается перенести бренд. Но и тогда надо отдавать себе отчет, что аудиторию под этим брендом в онлайне надо собирать почти с нуля. А удерживать — и того сложнее.
Один из графиков исследования показывает две части аудитории The Independent, печатную и цифровую, — до и после перехода в интернет. Так вот: после перехода цифровая аудитория почти не выросла. То есть печатная часть аудитории просто испарилась вместе с печатной версией.
Единственный плюс, отмечает исследование, заключается в том, что перепрофилирование из бумаги в цифру позволило редакции несколько увеличить международный охват. Но для такого эффекта изданию нужно быть англоязычным и иметь международную значимость повестки. Местным изданиям даже эта призрачная перспектива не светит. Впрочем, отмечается, что этот рост совпал с началом президентствоа Трампа, то есть сработал Trump Bump — рост интереса к новостям из-за Трампа.
Так что сокращение расходов с отказом от печати неизбежно сопровождается и почти полной потерей печатной аудитории.
Эта закономерность подтверждается в США. Там закрытие местных газет хоть и приводит к некоторому росту местных сайтов, но все это происходит на сжимающемся рынке.
Так, исследование Pew Research показало, что более трети американских крупных газет провели с 2017 года существенные сокращения. Но и онлайн-СМИ чувствуют себя не намного лучше — почти четверть из них тоже проводили сокращения штата и расходов.
Выводы таковы: конкретное издание почти гарантировано потеряет печатную аудиторию после отказа от печатной версии. Печатный читатель не становится цифровым. В то же время рынок новостей в целом демонстрирует некоторое замещение печатных источников цифровыми: вместо закрывающихся газет несколько подрастают местные новостные сайты. Но это замещение не касается занятости журналистов. Рабочие места сокращаются и в печати, и в онлайне.