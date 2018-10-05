Издание перешло в онлайн. А читатели — нет

Что происходит, когда газета закрывает печатную версию и объявляет о переходе в интернет? Таким вопросом задались британские ученые Нил Турман и Ричард Флетчер. Они проанализировали поведение аудитории британской The Independent, которая после 30 лет в печати перешла в 2016-м году полностью в интернет.

Увы, ответ не утешителен. Аудитория не переходит за своим изданием в сеть. Причина проста — привычки цифрового потребления совсем иные, чем потребления бумажного. Читатель газеты больше привязан к бренду издания, чем цифровой читатель. В интернете читатель легко отвлекается и уходит.

Больше того: для значительной части пользователей интернета вход в режим медиапотребления пролегает через социальные сети. А там медиабренды вообще не воспринимаются как отдельные площадки новостей. Потребление квантуется до уровня анонса, который ведет к статье (и то в лучшем случае, часто читателю хватает и анонса). Пользователю соцсетей почти безразлично, в каком именно СМИ статья опубликована.

Поэтому переход издания из принта в онлайн не означает перехода аудитории, и, наоборот, почти всегда означает потерю аудитории. В лучшем случае удается перенести бренд. Но и тогда надо отдавать себе отчет, что аудиторию под этим брендом в онлайне надо собирать почти с нуля. А удерживать — и того сложнее.

Один из графиков исследования показывает две части аудитории The Independent, печатную и цифровую, — до и после перехода в интернет. Так вот: после перехода цифровая аудитория почти не выросла. То есть печатная часть аудитории просто испарилась вместе с печатной версией.