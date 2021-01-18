Искусство рейтинга, или Дизайнерская кухня

Профессор вошел в аудиторию.

— Добрый день, студенты! Сегодня у нас практическое занятие по приготовлению дизайнерской лапши. Это творческий и увлекательный процесс. Все выучили названия ингредиентов и добавок? Тогда приступайте. И не забывайте — лапша должна быть вкусной и питательной.

Иванов, получается?

— Да. Я взял гламуробензоат, престижа фумарат, интимолазан, соблазниновую кислоту, сканданол, магния звездин, гидроксироскошин и богатина ацетат.

— В целом неплохо. Добавь тупостанол, стыдиносрамин и смердиновонинофенол. Осторожнее с мерзостином, он имеет резкий запах. Нужно замаскировать его понтонатом или путросяновой камедью.

Петров, что у тебя?

— Я решил использовать сульфат кошмарола, испугэфрин, криминалон, диоксид ужасина, катастрофин и катаклизмин.

— Хорошо, только бери поменьше тошнатина. И замени семивалентный страхотонин на пятивалентный. А то, не дай бог, диарея у кого-нибудь случится. Тогда биржи попадают. Учти — мыслить в этих вопросах нужно по-государственному.

Кузнецов, показывай.

— Я смешал политиколамин, достижин калия, изобилин натрия с нитратом кризисина и оксидом дефицитанола.

— Ты что, нельзя так делать, возьми что-то из одной группы. Накапай конфузанола, позоротонина и глютамата безобразина. И врунина экономина сыпь побольше, не экономь, так сказать.

— Сидорова? Сидорова?! Зачем ты здесь?

— Я хочу учиться.

— Да мало ли, что ты хочешь! Вот скажи, зачем ты взяла чистую кастрюлю? Посмотри, тут грязных полно. Так, а это что?! Из чего ты собираешься готовить, Сидорова?

— Вот мука, яйца, соль...

— Ты читать умеешь? Какие ты должна использовать ингредиенты?

— Мистиканол, телепатоглюконат, экстрасенсин кальция, астрологоапин.

— Правильно. А еще идиотизмин, глупостозан, дебилизма нитрат и бреданол. Чем больше, тем лучше.

— Но это же невкусно! Кто будет есть такое?

— Потребители будут. Это они выбирают, что кушать. Ты так ничего и не поняла, Сидорова. Ох, глаза б мои тебя не видели! Выметайся!

Сидорова выбежала и осела на полу.

— Профессор, а как будет лапша в единственном числе? — услышала она.

— Зачем в единственном? Готовить надо много! Не отвлекаемся, студенты, не отвлекаемся. И не забываем про обманин, фейкин, фуфлонат, брехнид, туфтат и трепанол.

— Я бестолочь, — Сидорова ударила лбом по двери.

— Кто там? — раздалось из аудитории.

***

Сидорова готовила домашнюю лапшу. Фоном работал телевизор.

— Это новости на сто первом. Здравствуйте! В студии Мундрей Марахов.

В этом выпуске. Фотографии светской львицы в ватнике попали в сеть. У известного блогера обнаружен ген неандертальца. Галоша анонима продана на аукционе за один миллион долларов. Карета хористки превратилась в баклажан. Звезды шоу-бизнеса третий год не получают пособия от государства. Сходку криминальных авторитетов накрыли во время второго действия балета «Щелкунчик». Землетрясение в Польше пробудило древнее зло. Нашествие саранчи уничтожило посевы дикорастущей конопли. На выборах в Тамбовскотоварищевской области уверенную победу одержал шакал. Инфляция в пятом квартале составила минус пятьдесят процентов. Цена на бензин обновила исторический минимум и составила десять копеек за литр. В потребительскую корзину включены расходы на отпуск в Тайланде. Концерн «Автотаз» завоевал Европу и Америку. Поединок Обстрадамуса и булгарской Вонги закончился ничьей. Полностью расшифрован календарь Муйя. На нашем канале стартует шестьсот сорок восьмой сезон битвы астрологов.

А теперь срочная новость! Террористы захватили резиденцию Деда Мороза и требуют запряженную тройку лошадей.

— Профессор, наверное, сам все готовил. Чувствуется рука мастера.

Щедро полив лапшу слезами, Сидорова отдала ее на съедение Зависти, которая настойчиво щелкала зубами у нее за плечом.

— На, подавись!

Зависть поела, облизала миску и тут же уснула. Сидорова вытерла слезы, посмотрела на мирно сопящую Зависть и погладила ее по колючей шерстке.

— Спи, моя хорошая. А я пока кексик приготовлю.