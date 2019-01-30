Nordot запускает платформу для издателей и дистрибьюторов контента

Японский стартап Nordot создает общую издательскую платформу, чтобы объединить СМИ, снизить их затраты и увеличить доходы от рекламы.

Одна из целей Nordo — создать альтернативу Facebook в качестве канала дистрибуции. Как отмечают в Nordot, аутсорсинговое управление контентом теперь рассматривается как все более жизнеспособный вариант для цифровых новостных медиа.

На сегодня на проекте зарегистрированы уже 400 изданий. В основном это крупные японские сайты. Из англоязычных — Quartz, Huffington Post, NBA News. Как говорят, например, в издании kumanichi.com, им удалось, благодаря этой платформе втрое увеличить рекламный доход с одной статьи, разместив её на платформе.

Рютаро Накаси (основатель и CEO Nordot) считает, что его проект поможет небольшим изданиям встать по дистрибуционным возможностям на одну ступень с крупными новостными сайтами.

К примеру, обычная региональная газета может столкнуться с серьезными препятствиями в продаже своих статей на крупнейших новостных веб-сайтах. А новая платформа может помочь исправить этот дисбаланс. Кроме того, пользователям не нужно договариваться об обмене контентом и доходах от рекламы, — отмечает Накаси.

Доход от рекламы, отображаемой в статьях, распределяется 61,8 % для поставщиков контента и 38,2% для дистрибьюторов, но если нет дистрибьюторов, то все идет поставщикам. Поставщики могут также выступать в качестве дистрибьюторов, в этом случае они получают 38,2%. Nordot берет 19% плату в конце.

Англоязычная версия сайта доступна по ссылке.