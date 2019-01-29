Норму об ответственности за нарушения при обороте продукции СМИ уточнят

Кабмин внес в Госдуму законопроект, уточняющий основания для привлечения к ответственности за нарушения при производстве или распространении продукции СМИ, которое не прошло перерегистрацию.

Ранее в закон о средствах массовой информации была внесена поправка, вводящая взамен перерегистрации СМИ процедуру внесения изменений в запись о его регистрации. Также в законе были установлены дополнительные требования для получения разрешения на распространение зарубежных газет и журналов на территории России.

Законопроект разработан в целях приведения статьи 13.21 КоАП, посвящённой изготовлению или распространению продукции незарегистрированного либо не прошедшего перерегистрацию СМИ, в соответствие с указанными новеллами.

«Предлагается заменить действующую норму об ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения, либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на её распространение на территории Российской Федерации», — говорится в пояснении к документу.

Отмечается, что в 2018 году по указанной статье КоАП было выявлено 160 нарушений, в 2017-м — 135.

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