Почему сегодня газета уже не может быть просто газетой

Награждение участников конкурса «Золотой фонд прессы 2.0» превратилось в отдельный праздник цифровой трансформации с открытым интервью, презентацией успешных региональных проектов и дискуссией о деньгах после пандемии. Лауреаты, которые смогли приехать очно, поделились с аудиторией своими достижениями за последний год и мыслями о том, что сегодня газета уже не может быть просто газетой даже в городе с населением 100 000 человек.

Олег Черных, Ленинградская областная телекомпания, лауреат I степени

— У нас нет пяти супердизайнеров, которые будут делать мультимедийные проекты. У нас никогда не будет метрик. Мы пользовались раньше «Медиатором» (продукт от Mail.ru, прекратил существование. — Ред.) и продавали метрики рекламодателям, но им больше нравился глянец тиражом в 2000.

Нужно отдавать себе отчет в том, что Россия очень разделена. И где-то мы можем продавать метрики и доскроллы, а где-то просто говорим — «смотрите, это самый крутой бренд в городе». Поэтому мы пошли по своему пути. Первое: мы в принципе отказались от слова «пресса». Для нас больше не существует слов «пресса», «радио», «телевидение» и «интернет», а есть понятие «мультиплатформенность». Мы производим и распространяем контент на тех платформах, которые считаем наиболее важными для того, чтобы он хорошо «заходил». Да, это видеоконтент, но у нас есть и текст тоже. И мы не идем по пути того, что всех тащим на сайт, это глупо. Человек хочет потреблять информацию там, где он ее читает. Поэтому когда мы продаем какую-то нативку, мы говорим, что не будем ставить ссылку ВК, потому что это пессимизирует весь пост.

У нас есть бренды, у которых вообще нет сайта, например. К нам приходят туда с помощью рекламной модели ВК. Два раза в день мы получаем письма из рекламной дирекции ВК: «Добрый день, у вас запись». Мы поставили зашкаливающий ценник — 3000 за пост. Но если люди это покупают, то почему бы им это не продать. В свое время мы пытались с коллегами бороться с «Фонтанкой», у которой есть бренд и аудитория в два миллиона. А зачем мы будем на сайт тащить два миллиона? Лучше собрать 15 сайтов и сказать «у нас 2,5 миллиона», и это стоит столько же.

В свое время мы заглядывались на борьбу спецпроектов РИА «Новости» и ТАСС и черпали оттуда очень многое. Мы понимали, что не сможем рисовать огромные мультимедиа, но на Google-картах что-то сделаем. И мы продавали много таких проектов — не как у ТАСС, но идеи были оттуда. Например, куда сходить вечером в Выборге или 5 лучших кинотеатров Ленинградской области и что в них идет, и продавали потом плашку сверху. Люди были готовы платить нам по 30 тысяч за недельное размещение. Мы никогда в жизни не сможем охватить все, мы не The New York Times, поэтому используем ключевую аксиому маркетинга — чтобы выжить, надо сузиться.

Юлия Гущина, главный редактор газеты «Владимирские ведомости», лауреат I степени

— В начале года мы все оказались в непонятном смятении, что же делать и где брать деньги. У нас довольно насыщенный медиаландшафт, много конкурентов — наших коллег, и они очень качественно работают. Даже два года назад мы очень сильно уступали и на сайте, и в социальных сетях. И на нас со снисхождением смотрели: ну, губернаторская газета, что они нам расскажут. Напишут про нас — хорошо, мы репостнем. Не напишут — мы даже читать не пойдем, тем более новости на сайте раз в неделю обновляются.

И вот проекты, которые мы сделали за последний год, особенно к 75-летию Победы, привлекли внимание и показали, что мы можем делать качественный контент. В феврале нам поступил запрос на большой медиапроект, а у нас уже были на это силы, желание и возможности и классный коллектив. Я очень рада, что сотрудники уже не смотрят на меня сумасшедшими глазами — «мы же газета, какие ролики вообще, что вы к нам пристали». К нам пришли политтехнологи «Единой России» во время праймериз — сделайте нам крутой фоновый проект. Не просто «топить» за партию, а поместить кандидатов в контекст исторического наследия Владимирской области.

Мы посовещались с коллегами и поняли, что уже давно хотели рассказать о героях владимирской земли, и как раз в этом году 800 лет Александру Невскому. В итоге мы выбрали 21 героя по числу муниципальных округов и начали публиковать контент в ТикТоке. Мы давно хотели попробовать, но как губернаторской газете нам было страшно. Мы запускали тест на известных личностях типа Екатерины Второй, и, к нашему удивлению, эти ролики набрали меньше просмотров, чем про владимирских героев. Например, Герой Советского Союза Зернов из Гроховецкого района набрал около 30 тысяч. А это совсем простой ролик из фотографий, потому что о таких героях, как правило, очень мало информации. Мы определили три площадки для публикаций — «ВКонтакте», ТикТок и Instagram, в течение марта мы активно информировали школьников, в том числе через учителей и муниципалитеты, рассказывая об этих героях.

Параллельно мы разработали 21 квиз-игру. Нас, конечно, ругали, что это барные игры, а мы с такой историей идем к детям, но в итоге всем очень понравилось. Была огромная обратная реакция от детей и педагогов, все просят еще. В апреле мы проводили игры и делали подарки. На мероприятии ЖУРНАЛИСТА мы подсмотрели идею исторического лото и сделали такие подарки для детей. К маю мы сделали сайт, где проходило голосование за героев, и оно как раз шло параллельно с праймериз. Стояла плашечка — проголосуй за героя прошлого и выбери героя современного. Недавно проект завершился тем, что мы нарисовали граффити с изображением Николая Гастелло в Муроме. В итоге этот проект дал нам прирост лояльной молодежной аудитории, ну и, конечно, мы заработали денег.