«Новая газета» определила, какое вещество распылили во время «химатаки»

«Новая газета» опубликовала новые данные по поводу «химической атаки» о том, что официальные власти не нашли нападавшего и не установили вещество, которое распылили возле редакции. Тем не менее «Новая» провела своt расследование.

«Официальных данных о том, что это было, редакция так и не получила. Ответило лишь ГУ МЧС по Москве — в том смысле, что это не бытовой газ и не боевое отравляющее вещество. Да, и не тунгусский метеорит, понятное дело…» – пишет «Новая газета». Но журналисты сообщают, что независимые эксперты определили — перед редакцией 15 марта распылили вещество, основными компонентами которого являются 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). «Симптомы воздействия в большой концентрации: раздражение дыхательных путей, кашель, удушье», — описали журналисты.

Издание сообщает, что запах держится до сих пор, так как вещество было разнесено на подошвах по офису. Сейчас асфальт перед редакцией заменили, но проблема с запахом не решилась.

15 марта редакция «Новой газеты» подверглась «химической атаке». Сотрудники издания и офисов в здании почувствовали резкий химический запах, было невозможно дышать. Вечером в день «химатаки» в Telegram-канале «Новости Москвы» появилось видео с камеры наблюдения возле офиса «Новой», на котором человек, замаскированный под сотрудника «Яндекс Еды», распыляет вещество.