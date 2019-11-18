«Новая газета» планирует создать синдикат из ста СМИ

«Новая газета» намерена объединить сто независимых СМИ и создать «синдикат» для мгновенных публикаций их лучших материалов в цифровом формате. Об этом сообщил Дмитрий Муратов:

«Синдикат-100» – это новый формат, который мы начинаем использовать. Это условное название объединения ста лучших независимых медиа страны, с которыми мы дружим и которые добровольно сюда входят. Мы наши лучшие материалы будем отправлять сразу в сто великих, роскошных независимых медиа. Таким образом, тираж охвата одного текста превысит любое ТВ.

По его словам, отдел расследований и отдел информации станут двумя важнейшими структурами возглавляемой газеты. Помимо этого, издание запустит проект «Инженеры историй»:

У нас создается студия документального кино, специальная история под названием «Инженеры историй», у нас появляется такая профессия «инженер историй», то есть тот, кто рассказывает историю в онлайн.

Дмитрий Муратов был избран новым главным редактором издания в пятницу, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.