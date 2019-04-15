«Новая газета» подала иск к ФСИН из-за отказа в интервью с находящимся в колонии бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым, сообщило издание. В СМИ требуют признать незаконным отказ журналистке издания в доступе к заключенному.

В декабре редакция обратилась в управление ФСИН по Ярославской области с просьбой об интервью с бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым. В январе ФСИН России ответила, что «разрешение на посещение [ИК-2] не получено», отказавшись предоставить основание для отказа.

В ответе не было указано, какое должностное лицо приняло это решение. Тогда газета направила повторное обращение.

В ответе на повторный запрос редакции ведомство сообщило, что «обязательность мотивирования принятого администрацией учреждения или органа уголовно-исполнительной системы решения законодательством Российской Федерации не предусмотрена».