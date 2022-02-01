«Новая газета» подала заявление в СК на Кадырова

«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Речь идет о посте Кадырова в телеграме, опубликованном 24 января, в котором глава Чечни пишет о Каляпине и Милашиной на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной — «пособники террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

«Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились»», — отмечается в заявлении «Новой».

В связи с этим «Новая газета» просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч.2 ст.282 УК).