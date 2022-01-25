«Новая газета» пожалуется в СК после слов Кадырова о журналистке Милашиной. Он назвал ее и члена СПЧ «террористами»

Юристы «Новой газеты» обратятся в Следственный комитет после слов главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что журналистка издания Елена Милашину и правозащитник Игорь Каляпин — «террористы». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкова.

Прусенкова рассказала, что юристы издания обратятся в СК в ближайшее время.

«Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — говорится в заявлении на сайте «Новой газеты».

Правозащитник Игорь Каляпин сказал, что рассматривает слова Кадырова «как угрозу и в смысле юридическом, и, к сожалению, в смысле практическом». Но с этим, по его мнению, «бесполезно куда-то обращаться».

В Кремле считают, что глава Чечни Рамзан Кадыров «выразил личное мнение или мнение как главы республики» и что «это его право».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. В своем канале он написал, что требует от правоохранительных органов задержать их.

Такое заявление он сделал на фоне ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его сын Абубакар работал юристом «Комитета против пыток», который был основан Игорем Каляпиным («Комитет против пыток» как юрлицо был объявлен иноагентом в России, сейчас организация работает без образования юрлица). Милашина — журналистка «Новой газеты», которая пишет о нарушении прав жителей Чечни, в том числе о массовых убийствах.

В ночь на 21 января люди в гражданской одежде и балаклавах ворвались в дом федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и силой увезли в Чечню его жену, Зарему Мусаеву. Кадыров подтвердил, что женщину увезли в Грозный. Он утверждал, что уже в республике она напала на сотрудника полиции и «чуть не лишила его глаза».

В Кремле назвали информацию о похищении «фантастической историей» и сообщили, что предпочитают ей не верить.

На следующий день глава Чечни снова выступил с публичным заявлением. Он призвал арестовать и «уничтожить» всю семью Янгулбаевых как пособников террористов, если они будут сопротивляться.

23 января стало известно, что Янгулбаев и его дочь покинули Россию. Европейский союз призвал власти России освободить жену судьи.

В 2015 году Минюст РФ признал «Комитет против пыток» как юридическое лицо иноагентом. Сейчас организация работает без образования юрлица.