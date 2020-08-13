«Новая газета» проведет онлайн-митинг в поддержку Ивана Сафронова

«Онлайн-митинг за свободу слова, против шпиономании. Свободу Ивану Сафронову!» пройдет 13 августа в YouTube-канале «Новой газеты». Начало в 20:00.

Вести трансляцию будут журналисты Александра Джорджевич («Новая газета») и Михаил Рубин («Проект»).

Митинг пройдет в поддержку бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который с мая работал советником генерального директора госкорпорации «Роскосмос». 7 июля он был задержан по обвинению в государственной измене. Журналист никогда не имел допуска с гостайне. Тем не менее в ФСБ считают, что он передал западным спецслужбам секретную информацию, касающуюся поставок вооружений и действий вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. В материалах дела говорится о том, что он передавал данные чешским спецслужбам, но их конечным получателям могли быть США.

«В начале сентября будет рассматриваться вопрос о продлении ему меры пресечения: суд может оставить нашего коллегу в СИЗО Лефортово еще минимум на несколько месяцев без конкретных обвинений со стороны ФСБ», — говорится в обращении «Новой».

Онлайн-митинг организован инициативной группой в поддержку Ивана Сафронова. В нем примут участие журналисты Леонид Парфенов, Иван Голунов, Олег Кашин, Светлана Прокопьева, юристы Иван Павлов (адвокат Ивана Сафронова) и Елена Лукьянова, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, политики Дмитрий Гудков, Николай Рыбаков и другие.