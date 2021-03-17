«Новая газета» рассказала в подкасте о «химической атаке» на редакцию

«Новая газета» выпустила эпизод подкаста, где сотрудники рассказали, как пережили «химическую атаку», пострадали ли люди и что теперь будет делать редакция рассказал главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов.

Напомним, вчера редакция «Новой газеты» подверглась химической атаке. Сотрудники редакции и офисов в здании почувствовали резкий химический запах, было невозможно дышать. Мосгаз сообщил «Новой» заявил, что утечек газа в окресностях нет обнаружено.

Вечером 15 марта в Telegram-канале «Новости Москвы» появилось видео с камеры наблюдения возле офиса «Новой», на котором сотрудник «Яндекс Еды» предположительно пускает газ.

Послушать подкаст можно на платформах: Castbox, Soundcloud, VK, Google Podcasts, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка.